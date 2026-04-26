Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаСвіт туризмуКультРинок нерухомостіГламурТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСтильМентальне здоровяГороскопFashionЄвробаченняНацвідбірПередоваМандриТрадиціїПогодаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксЗдоров'яУкраїна АрхівРезервОгоПризовЕкономісткухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Напруга на валютному ринку України: що буде з курсом євро найближчим часом

Ua ru
Дата публікації: 26 квітня 2026 08:10
Курс євро в Україні грає за своїми правилами: що буде з валютою наприкінці квітня
Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом квітня 2026 року українці спостерігали різке дорожчання купюр євро. Курс валюти побив історичний максимум і зафіксувався на рівні 51,91 грн/євро. Не завадить дізнатися, чи продовжиться висхідний тренд наступного тижня, у період з 27 квітня по 3 березня.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

З показника 1,18 дол./євро співвідношення у головній валютній парі опустилося до 1,17 дол./євро, що дозволило офіційному курсу в Україні трохи знизитися з 22 по 24 квітня. Однак неблагонадійна обстановка у світі, зокрема продовження війни між США та Іраном, не сприяє покращенню ситуації.

"Що буде з євро, залежить від його співвідношення до долара. Дональд Трамп вплутався у війну в Перській затоці, але якихось зрозумілих перспектив немає, навіть для оточення президента США. Нам залишається спостерігати: чи буде наземна акція, чи продовжаться бомбардування", — зазначив Плотніков.

Напруга на валютному ринку України: що буде з курсом євро найближчим часом - фото 1
Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Від позиції долара у головній парі залежить подальший рух показників курсу євро. Посилити американську валюту може завершення війни у Перській затоці, відкриття Ормузької протоки, вирішення проблеми з постачанням пального тощо.

Але наступного тижня таких зрушень не передбачається, тож немає чинників, які могли би спровокувати падіння курсу в Україні. Можливі коливання у діапазоні 51,20-51,90 грн/євро, але якщо долар послабиться до 1,18-1,19 дол./євро, показник здатен перетнути межу 52 грн.

Що загрожує за підробку євро

Відповідальність за фальсифікацію валюти прописана у статті 199 Кримінального кодексу України. За умисне виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення або збут фальшивих купюр загрожує позбавлення волі строком на 3-7 років. У разі повторного порушення закону посадять на 5-10 років з конфіскацією майна.

Підробка євро у великому розмірі, що сягає більше 200 неоподатковуваних мінімумів, карається ув'язненням на строк від п'яти до десяти років. А фальсифікація в особливо великому розмірі — сума перевищує 400 неоподатковуваних мінімумів — тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що таке полімерна валюта, чим вона відрізняється від звичайних купюр і де її використовують. Йдеться про гроші з пластику, які перебувають в обігу на Мальдівах, у Канаді, Австралії, Румунії, Сінгапурі і навіть Великій Британії. Ці банкноти відрізняються довговічністю та стійкістю.

Також Новини.LIVE розповідали, як відрізнити валютний фальсифікат від справжньої готівки. Необхідно звертати увагу на текстуру паперу і наявність елементів захисту. Йдеться про тривимірну стрічку синього кольору, мікродрук і водяний знак біля портрета Бенджаміна Франкліна.

курс євро євро обмін валют
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації