Курс євро в Україні грає за своїми правилами: що буде з валютою наприкінці квітня

Пункт обміну валюти. Фото: Новини.LIVE

Протягом квітня 2026 року українці спостерігали різке дорожчання купюр євро. Курс валюти побив історичний максимум і зафіксувався на рівні 51,91 грн/євро. Не завадить дізнатися, чи продовжиться висхідний тренд наступного тижня, у період з 27 квітня по 3 березня.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE.

Що буде з курсом євро в Україні

З показника 1,18 дол./євро співвідношення у головній валютній парі опустилося до 1,17 дол./євро, що дозволило офіційному курсу в Україні трохи знизитися з 22 по 24 квітня. Однак неблагонадійна обстановка у світі, зокрема продовження війни між США та Іраном, не сприяє покращенню ситуації.

"Що буде з євро, залежить від його співвідношення до долара. Дональд Трамп вплутався у війну в Перській затоці, але якихось зрозумілих перспектив немає, навіть для оточення президента США. Нам залишається спостерігати: чи буде наземна акція, чи продовжаться бомбардування", — зазначив Плотніков.

Динаміка офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Від позиції долара у головній парі залежить подальший рух показників курсу євро. Посилити американську валюту може завершення війни у Перській затоці, відкриття Ормузької протоки, вирішення проблеми з постачанням пального тощо.

Але наступного тижня таких зрушень не передбачається, тож немає чинників, які могли би спровокувати падіння курсу в Україні. Можливі коливання у діапазоні 51,20-51,90 грн/євро, але якщо долар послабиться до 1,18-1,19 дол./євро, показник здатен перетнути межу 52 грн.

Що загрожує за підробку євро

Відповідальність за фальсифікацію валюти прописана у статті 199 Кримінального кодексу України. За умисне виготовлення, зберігання, купівлю, перевезення або збут фальшивих купюр загрожує позбавлення волі строком на 3-7 років. У разі повторного порушення закону посадять на 5-10 років з конфіскацією майна.

Підробка євро у великому розмірі, що сягає більше 200 неоподатковуваних мінімумів, карається ув'язненням на строк від п'яти до десяти років. А фальсифікація в особливо великому розмірі — сума перевищує 400 неоподатковуваних мінімумів — тягне позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

