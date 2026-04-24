Курс долара та євро наприкінці квітня 2026 року: чи буде вигідно обмінювати валюту

Пункт обмін валюти в Києві. Фото: Новини.LIVE

Українці активно накопичують доларові купюри чи банкноти євро для створення власного валютного капіталу. Однак постійні курсові коливання призводять до фінансових втрат, спрогнозувати які дуже важко. Не завадить дізнатися, скільки може коштувати іноземна валюта наприкінці квітня 2026 року.

Про це розповів доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі редакції Новини.LIVE.

Що буде з курсом долара в Україні

У період з 19 по 22 квітня офіційний курс гривні до долара зріс на 48 копійок — до показника 44,11 грн/дол. Це майже рекордне значення, зафіксоване у березні 2026 році. Постає питання, чому НБУ допустив різку девальвацію гривні і чи зупиниться висхідний тренд наприкінці місяця.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

"Це свідомий вибір Національного банку. Можливо, вони вважають, що зараз є більше перспектив для вигідного зарахування в державний бюджет європейський кредит у 90 млрд євро. Важко спрогнозувати, що буде далі, однак НБУ орієнтується на середній показник 45 грн/дол. на кінець 2026 року", — зазначив економіст.

Тобто протягом наступних місяців офіційний курс гривні до долара може навіть перетнути психологічний рубіж і досягти 46 грн/дол. А ближче до кінця року регулятор поверне орієнтир на 45 грн/дол. Найближчим часом американська валюта перебуватиме в діапазоні 43,80-44,15 грн/дол., однак ситуація залежить від багатьох речей поза компетенцією НБУ.

Читайте також:

Чого чекати від курсу євро

Співвідношення у головній валютній парі зафіксувалося на рівні 1,17 дол./євро станом на 24 квітня. Це призвело до невеликого падіння курсових показників в Україні. Євро опустилося з рекордного значення 51,91 грн до 51,38 грн всього за два дні. Складна ситуація у світі, зокрема війна США з Іраном, не сприяє покращенню.

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

"Що буде з євро, залежить від його співвідношення до долара. Дональд Трамп зв'язався у війну в Перській затоці, але якихось зрозумілих перспектив немає, навіть для оточення президента США. Нам залишається спостерігати: чи буде наземна акція, чи продовжаться бомбардування", — констатував Олексій Плотніков.

За його словами, курс євро залежить від позиції долара відносно світових валют. Зміцнення американської може спровокувати завершення війни з Іраном, відкриття Ормузької протоки, вирішення проблеми з постачанням пального та ін.

Оскільки найближчим часом вагомих зрушень не передбачається, варто очікувати коливань курсу євро в поточному діапазоні. Якщо долар знову послабиться у головній валютній парі до 1,18 чи навіть 1,19 дол./євро, то показники в Україні можуть перевищити 52 грн/євро.

Що ще варто знати українцям

