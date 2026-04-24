Главная Экономика Неуловимая выгода от обмена: что будет с курсом доллара и евро в Украине

Неуловимая выгода от обмена: что будет с курсом доллара и евро в Украине

Дата публикации 24 апреля 2026 16:35
Курс доллара и евро в конце апреля 2026 года: будет ли выгодно обменивать валюту
Пункт обмен валюты в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Украинцы активно накапливают долларовые купюры или банкноты евро для создания собственного валютного капитала. Однако постоянные курсовые колебания приводят к финансовым потерям, спрогнозировать которые очень трудно. Не помешает узнать, сколько может стоить иностранная валюта в конце апреля 2026 года.

Об этом рассказал доктор экономических наук Алексей Плотников в комментарии редакции Новини.LIVE.

Что будет с курсом доллара в Украине

В период с 19 по 22 апреля официальный курс гривны к доллару вырос на 48 копеек — до показателя 44,11 грн/долл. Это почти рекордное значение, зафиксированное в марте 2026 года. Возникает вопрос, почему НБУ допустил резкую девальвацию гривны и остановится ли восходящий тренд в конце месяца.

Колебания официального курса гривны к доллару. Фото: скриншот/НБУ

"Это сознательный выбор Национального банка. Возможно, они считают, что сейчас есть больше перспектив для выгодного зачисления в государственный бюджет европейского кредита в 90 млрд евро. Трудно спрогнозировать, что будет дальше, однако НБУ ориентируется на средний показатель 45 грн/долл. на конец 2026 года", — отметил экономист.

То есть в течение следующих месяцев официальный курс гривны к доллару может даже пересечь психологический рубеж и достичь 46 грн/долл. А ближе к концу года регулятор вернет ориентир на 45 грн/долл. В ближайшее время американская валюта будет находиться в диапазоне 43,80-44,15 грн/долл., однако ситуация зависит от многих вещей вне компетенции НБУ.

Чего ждать от курса евро

Соотношение в главной валютной паре зафиксировалось на уровне 1,17 долл./евро по состоянию на 24 апреля. Это привело к небольшому падению курсовых показателей в Украине. Евро опустилось с рекордного значения 51,91 грн до 51,38 грн всего за два дня. Сложная ситуация в мире, в частности война США с Ираном, не способствует улучшению.

Колебания официального курса гривны к евро. Фото: скриншот/НБУ

"Что будет с евро, зависит от его соотношения к доллару. Дональд Трамп ввязался в войну в Персидском заливе, но каких-то понятных перспектив нет, даже для окружения президента США. Нам остается наблюдать: будет ли наземная акция, продолжатся ли бомбардировки", — констатировал Алексей Плотников.

По его словам, курс евро зависит от позиции доллара относительно мировых валют. Укрепление американской может спровоцировать завершение войны с Ираном, открытие Ормузского пролива, решение проблемы с поставками топлива и др.

Поскольку в ближайшее время весомых сдвигов не предвидится, стоит ожидать колебаний курса евро в текущем диапазоне. Если доллар снова ослабнет в главной валютной паре до 1,18 или даже 1,19 долл./евро, то показатели в Украине могут превысить 52 грн/евро.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что такое полимерная валюта и в каких странах ее используют. Речь идет о купюрах из пластика, они характеризуются долговечностью и сильной защитой от фальсификации. Многие государства полностью перешли за полимерные деньги, в частности Австралия.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут потерять 20% валютных сбережений на границе. Это ждет граждан, которые будут пытаться скрыть купюры во избежание письменного декларирования. Штраф за нарушение — 20% от суммы превышения лимита.

Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Елизавета Супивская
