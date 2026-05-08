Дополнительные деньги для пенсионеров: каких доплат и надбавок ожидать украинцам в мае

В мае 2026 года украинские пенсионеры смогут получить различные дополнительные надбавки — за возраст, определенные жизненные условия и отдельные статусы. Суммы колеблются от 300 до более 1000 гривен в месяц, в зависимости от ситуации, которой предшествует человек.

Размер доплат за возраст для пенсионеров в мае 2026 года

Чаще всего пенсионерам добавляют деньги именно из-за возраста. Это касается людей от 70, 75 и 80 лет. Размеры следующие:

70-74 года — 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80+ лет — 570 грн.

Эти деньги начисляют автоматически, никуда обращаться не нужно. Начинают платить со дня рождения. Если человек переходит в старшую возрастную категорию, предыдущая доплата исчезает и заменяется большей — они не суммируются. Есть еще одно важное условие получения надбавки — в 2026 году пенсия не должна быть больше 10 340,35 грн.

Доплаты за особые заслуги в мае

Есть также выплаты для тех, кто имеет выдающиеся заслуги перед государством. Они предусмотрены отдельным законом "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Сумма составляет примерно 23-40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В гривнах это где-то 596-1038 грн ежемесячно. При этом стаж или зарплата не влияют на размер этой надбавки.

Поддержка для военных пенсионеров в мае

Военные пенсионеры (за выслугу лет или по инвалидности) могут получать дополнительные деньги, если содержат нетрудоспособных членов семьи. Те, кто имеет статус участника боевых действий, получают:

40 грн ежемесячной целевой помощи;

дополнительную государственную доплату, если общая пенсия меньше 4 958 грн.

На сайте Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области также отмечается, что с 1 марта 2026 года повысили минимальные выплаты для семей погибших или пропавших военных:

не менее 12 810 грн для семьи;

не менее 10 020 грн на каждого, если получателей несколько.

С 2027 года эти суммы планируют регулярно пересматривать и повышать.

Доплата для одиноких пожилых пенсионеров в мае 2026 года

Пенсионеры старше 80 лет, которые живут одни и нуждаются в постоянном уходе (это должен подтвердить врач), получают еще одну надбавку. Она составляет 40% прожиточного минимума — примерно 1 038 грн ежемесячно. Эти средства обычно идут на уход и лечение.

