Додаткові гроші для пенсіонерів: на які доплати та надбавки очікувати українцям у травні

Перелік доплат для пенсіонерів у травні 2026 року. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року українські пенсіонери зможуть отримати різні додаткові надбавки — за вік, певні життєві умови та окремі статуси. Суми коливаються від 300 до понад 1000 гривень на місяць, залежно від ситуації, якій передуває людина.

Про те, які доплати на надбавки можуть отримати пенсіонери в Україні у травні 2026 року, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Розмір доплат за вік для пенсіонерів у травні 2026 року

Найчастіше пенсіонерам додають гроші саме через вік. Це стосується людей від 70, 75 і 80 років. Розміри такі:

70-74 роки — 300 грн;

75-79 років — 456 грн;

80+ років — 570 грн.

Ці гроші нараховують автоматично, нікуди звертатися не потрібно. Починають платити з дня народження. Якщо людина переходить у старшу вікову категорію, попередня доплата зникає і замінюється більшою — вони не сумуються. Є ще одна важлива умова отримання надбавки — у 2026 році пенсія не має бути більшою за 10 340,35 грн.

Доплати за особливі заслуги у травні

Є також виплати для тих, хто має визначні заслуги перед державою. Вони передбачені окремим законом "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Читайте також:

Сума становить приблизно 23–40% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У гривнях це десь 596-1038 грн щомісяця. При цьому стаж чи зарплата не впливають на розмір цієї надбавки.

Підтримка для військових пенсіонерів у травні

Військові пенсіонери (за вислугу років або через інвалідність) можуть отримувати додаткові гроші, якщо утримують непрацездатних членів сім’ї. Ті, хто має статус учасника бойових дій, отримують:

40 грн щомісячної цільової допомоги;

додаткову державну доплату, якщо загальна пенсія менша за 4 958 грн.

На сайті Пенсійного фонду України в Закарпатській області також зазначається, що з 1 березня 2026 року підвищили мінімальні виплати для родин загиблих або зниклих військових:

не менше 12 810 грн для сім’ї;

не менше 10 020 грн на кожного, якщо отримувачів кілька.

З 2027 року ці суми планують регулярно переглядати та підвищувати.

Доплата для самотніх літніх пенсіонерів у травні 2026 року

Пенсіонери старші 80 років, які живуть самі й потребують постійного догляду (це має підтвердити лікар), отримують ще одну надбавку. Вона становить 40% прожиткового мінімуму — приблизно 1 038 грн щомісяця. Ці кошти зазвичай ідуть на догляд та лікування.

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 березня 2026 року підняли мінімальні пенсії для людей з інвалідністю через Чорнобильську катастрофу — виплати збільшили для всіх трьох груп. Також більше почали платити непрацюючим пенсіонерам, які живуть у забруднених районах: доплату підняли з 2 361 до 2 595 грн.

Також Новини.LIVE писали, що більшість українців можуть і далі працювати та одночасно отримувати пенсію. Але є винятки. Зазвичай обмеження стосуються тих, хто має пенсію за вислугу років.