Женщина считает деньги. Фото: Новини.LIVE

Когда коллега уходит в отпуск, болеет или уезжает в командировку, его текущие задачи нередко передают другим сотрудникам. Если работник совмещает свои должностные обязанности с дополнительной работой на том же предприятии, законодательство предусматривает право на денежную компенсацию. Однако так происходит не всегда.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Инспекцию по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета.

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Сколько платят в бизнесе, бюджетной сфере и на госслужбе

На предприятиях и в организациях размер доплат за сверхурочную работу определяется условиями коллективного договора с учетом отраслевых правил оплаты труда, а в бюджетной сфере действуют специальные нормативные акты в зависимости от должности.

Отдельный порядок предусмотрен для государственных служащих в соответствии со статьей 52 Закона Украины "О государственной службе":

За замену временно отсутствующего коллеги устанавливается доплата за дополнительную нагрузку в размере 50 % должностного оклада отсутствующего госслужащего. Если работа выполнялась на вакантной должности, то обязанности распределяются между служащими, а выплата начисляется пропорционально дополнительной нагрузке за счет фонда должностного оклада по этой вакансии.

Когда доплаты может не быть и какие есть нюансы

Получение дополнительных средств зависит от статуса работника и содержания его должностных обязанностей:

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Если замещение руководителя уже прописано в основных обязанностях заместителя, автоматической отдельной доплаты может не быть. Все зависит от прописанных должностных обязанностей в трудовом договоре и условий оплаты труда.

Работа в городском совете или другой структуре местного самоуправления не приравнивает должностное лицо к государственному служащему, поэтому норма о 50% по закону о государственной службе здесь не действует. Здесь также необходимо проверить должностные обязанности для конкретной должности.

Если работника на время замещения освобождают от его собственных обязанностей и переводят на другую должность, правила оплаты будут зависеть от того, как именно оформлено это временное замещение.

Как зафиксировать рабочую нагрузку и действовать, если не заплатили

Чтобы избежать недоразумений, дополнительную работу лучше закрепить приказом или распоряжением, в котором указано: чьи именно обязанности или по какой вакансии они поручаются, конкретный перечень задач, сроки выполнения и размер доплаты. Работника необходимо ознакомить с этим документом.

Если же дополнительную работу поручили, но деньги не начислили, стоит обратиться к работодателю с письменным запросом об оформлении оснований для оплаты, сохранив копии обращений и доказательства фактически выполненных задач. В случае необходимости отстоять свои права можно путем обращения в Государственную службу по вопросам труда Украины или в судебном порядке.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, когда работники имеют право оформить несколько дней удаленной работы. Такое право регулируется статьей 60-2 Кодекса законов о труде Украины. В случае чрезвычайной ситуации, в частности обстрелов, работники могут работать из дома.

Также Новини.LIVE сообщали, как уволиться с работы удаленно. С начала полномасштабной войны работники могут отправлять заявления об увольнении или любые другие кадровые документы по электронной почте. Однако перед этим стоит уточнить у руководителя: предусмотрена ли такая система на предприятии.