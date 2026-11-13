Мужчина считает наличные. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, спасающие страну от отключений электроэнергии и аварий в сфере коммунального хозяйства после российских обстрелов, будут получать существенную финансовую поддержку от государства. Правительство приняло решение о ежемесячной доплате в размере 30 000 гривен для работников, задействованных в ликвидации последствий вражеских атак.

Соответствующее решение опубликовано на Правительственном портале, передают Новини.LIVE.

Реклама

Кто имеет право на дополнительные 30 000 гривен

Правительственная программа охватывает специалистов трех стратегических секторов: энергетической, жилищно-коммунальной и железнодорожной отраслей.

Претендовать на выплату могут:

энергетики;

тепловики;

газовики;

работники водоканалов;

коммунальщики;

железнодорожники.

Средства будут начисляться исключительно за участие в восстановительных работах. Само по себе трудоустройство не дает автоматического права на получение 30 000 гривен.

Читайте также:

Почему правительство ввело выплаты и когда поступят средства

Государственная поддержка будет носить временный характер и привязана к самому напряженному периоду года. Выплаты начнутся с ноября 2026 года и продлятся до официального завершения отопительного сезона.

Необходимость такого шага обусловлена беспрецедентным давлением на украинскую инфраструктуру. Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подчеркнул, что интенсивность ударов по украинской инфраструктуре в настоящее время является самой высокой за всё время полномасштабной войны.

Враг запускает по критически важным объектам по 300–400 беспилотников в сутки, сочетая их с регулярными ударами крылатыми и баллистическими ракетами.Только с августа зафиксировано более 2000 попаданий.

"Вы восстанавливаете сети, возвращаете свет, воду, тепло и делаете все, чтобы сорвать планы врага", — подытожил Корецкий.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о размерах зарплат педагогов в ноябре. Для специалиста без категории стартовые суммы начинаются от 13 865 гривен. Однако сумма зависит от того, перешло ли учебное заведение на новую систему оплаты труда.

Также Новини.LIVE сообщали, какой может быть минимальная зарплата в 2027 году. Верховная Рада поддержала проект госбюджета. В нем предлагается установить сумму в размере 9546 гривен.