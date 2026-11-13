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Головна Економіка Деяким працівникам доплачуватимуть щомісяця 30 000 гривень: кому саме

Деяким працівникам доплачуватимуть щомісяця 30 000 гривень: кому саме

Ua ru
13 листопада 2026 13:06
Виплати працівникам критичної інфраструктури: кому встановлять надбавку 30 000 гривень Новини.LIVE
Чоловік рахує готівку. Фото: Новини.LIVE

Українці, які рятують країну від блекаутів та комунальних аварій після російських обстрілів, отримуватимуть суттєву фінансову підтримку від держави. Уряд ухвалив рішення про щомісячну доплату в розмірі 30 000 гривень для працівників, залучених до ліквідації наслідків ворожих атак. 

Відповідне рішення опубліковано на Урядовому порталі, передають Новини.LIVE.

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Хто має право на додаткові 30 000 гривень

Урядова програма охоплює фахівців трьох стратегічних секторів: енергетичної, житлово-комунальної та залізничної галузей.

Претендувати на виплату можуть:

  • енергетики;
  • тепловики;
  • газовики;
  • працівники водоканалів;
  • комунальники;
  • залізничники.

Кошти нараховуватимуться виключно за участь у відновлювальних роботах. Саме лише працевлаштування не дає автоматичного права на отримання 30 000 гривень.

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Чому уряд запровадив виплати і коли надійдуть кошти

Державна підтримка матиме тимчасовий характер і прив'язана до найбільш напруженого періоду року. Почнуться виплати з листопада 2026 року і до офіційного завершення опалювального сезону.

Необхідність такого кроку зумовлена безпрецедентним тиском на українську інфраструктуру. Премʼєр-міністр України Сергій Корецький наголосив, що інтенсивність ударів по українській інфраструктурі наразі є найвищою за весь час повномасштабної війни.

Ворог запускає по критичних об'єктах по 300-400 безпілотників на добу, поєднуючи їх із регулярними ударами крилатими та балістичними ракетами. Лише починаючи із серпня зафіксовано понад 2000 влучань.

"Ви відновлюєте мережі, повертаєте світло, воду, тепло і робите все, щоб зірвати плани ворога", — підсумував Корецький.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE озвучували розміри зарплат педагогів у листопаді. Для спеціаліста без категорії стартові суми розпочинаються від 13 865 гривень. Однак сума залежить від того, чи перейшов навчальний заклад на нову систему оплати праці.

Також Новини.LIVE повідомляли, яка може бути мінімальна зарплата у 2027 році. Верховна Рада підтримала Проєкт Держбюджету. Там пропонують встановити суму у розмірі 9546 гривень.

виплати робота критична інфраструктура надбавки зарплата
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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