Жінка рахує гроші. Фото: Новини.LIVE

Коли колега йде у відпустку, хворіє або їде у відрядження, його поточні завдання нерідко передають іншим співробітникам. Якщо працівник поєднує власні посадові обов’язки з додатковою роботою на тому самому підприємстві, законодавство передбачає право на грошову компенсацію. Проте так відбувається не завжди.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради.

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Скільки платять у бізнесі, бюджетній сфері та на держслужбі

На підприємствах та в організаціях розмір доплат за перепрацювання визначають умови колективного договору з урахуванням галузевих правил оплати праці, а в бюджетній сфері діють спеціальні нормативні акти залежно від посади.

Окремий порядок передбачений для державних службовців згідно зі статтею 52 Закону України "Про державну службу":

За заміну тимчасово відсутнього колеги встановлюється доплата за додаткове навантаження у розмірі 50% посадового окладу відсутнього держслужбовця. Якщо робота була за вакантною посадою, то обов’язки розподіляються між службовцями, а виплата нараховується пропорційно додатковому навантаженню за рахунок фонду посадового окладу за цією вакансією.

Коли доплати може не бути та які є нюанси

Отримання додаткових коштів залежить від статусу працівника та змісту його посадових обовʼязків:

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Якщо заміщення керівника вже прописане в основних обов’язках заступника, автоматичної окремої доплати може не бути. Все залежить від прописаних посадових обовʼязків в трудовому договорі та умов оплати праці.

Робота в міській раді чи іншій структурі місцевого самоврядування не прирівнює посадову особу до держслужбовця, тому норма про 50% за законом про держслужбу тут не діє. Тут також потрібно перевірити посадові обовʼязки для конкретної посади.

Якщо працівника на час заміщення звільняють від його власних обов’язків і переводять на іншу посаду, правила оплати залежатимуть від того, як саме оформлено це тимчасове заміщення.

Як зафіксувати навантаження та діяти, якщо не заплатили

Щоб уникнути непорозумінь, додаткову роботу краще закріплювати наказом або розпорядженням, де вказано: чиї саме обов’язки або за якою вакансією вони доручаються, конкретний перелік завдань, терміни виконання та розмір доплати. Працівника мають ознайомити з цим документом.

Якщо ж додаткову роботу доручили, але грошей не нарахували, варто звернутися до роботодавця з письмовим запитом щодо оформлення підстав оплати, зберігши копії звернень і докази фактично виконаних завдань. У разі потреби відстояти свої права можна через звернення до Державної служби з питань праці України або в судовому порядку.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, коли працівники мають право оформити декілька днів дистанційної роботи. Таке право регулюється статтею 60-2 Кодексу законів про працю України. У разі надзвичайної ситуації, зокрема обстрілів, робітники можуть працювати з дому.

Також Новини.LIVE повідомляли, як звільнитись з роботи дистанційно. З початку повномасштабної війни працівники можуть надсилати заяви про звільнення або будь-які інші кадрові документи електронною поштою. Однак перед тим варто уточнити в керівника: чи передбачена така система на підприємстві.