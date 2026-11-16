Чоловік за ноутбуком. Фото: УНІАН

У сучасних реаліях українські працівники все частіше стикаються з непередбачуваними обставинами — від відключень світла і проблем із транспортом до загрози дронових і ракетних атак. Однак деякі працівники можуть тимчасово переходити на дистанційну роботу на кілька днів, якщо виникають екстрені обставини, які заважають їм дістатися до робочого місця або працювати в офісі.

Про це повідомляє kadroland, передають Новини.LIVE.

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Що говорить закон про дистанційну роботу

Відповідна можливість передбачена статтею 60-2 КЗпП України. У разі загрози збройної агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру дистанційну роботу можна запровадити наказом або розпорядженням роботодавця.

У такому випадку не потрібно обов’язково укладати з працівником окремий письмовий трудовий договір про дистанційну роботу. Працівника мають ознайомити з відповідним наказом протягом двох днів після його прийняття, але до початку дистанційної роботи.

Як оформити дистанційку на кілька днів

Працівникові варто заздалегідь повідомити керівника про обставини, які можуть перешкодити роботі в установі. Наприклад, подати заяву за кілька днів або напередодні дати, з якої він хоче працювати дистанційно.

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У заяві доцільно зазначити:

причину, через яку потрібна дистанційна робота;

конкретні дати такого режиму;

підтвердження можливості виконувати посадові обов’язки віддалено.

Однак сама заява не означає автоматичного дозволу працювати з дому. Працівник має отримати погодження роботодавця та бути ознайомленим із наказом до початку дистанційної роботи.

Коли можуть відмовити у дистанційній роботі

Дистанційний формат можливий лише тоді, коли посадові обов’язки працівника дозволяють виконувати роботу поза межами офісу. Однак якщо робота передбачає постійну присутність із відвідувачами, обслуговування обладнання або виконання інших завдань безпосередньо на робочому місці, перевести такого працівника на дистанційний режим неможливо.

Крім того, запровадження дистанційної роботи в екстрених обставинах оформлюється рішенням роботодавця, а не відбувається автоматично на вимогу працівника.

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