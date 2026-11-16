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Главная Экономика Отключение электричества или пробки: когда сотрудники могут остаться дома

Отключение электричества или пробки: когда сотрудники могут остаться дома

Ua ru
16 ноября 2026 12:10
Удаленная работа в 2026 году: когда сотрудник может остаться дома УНИАН
Мужчина за ноутбуком. Фото: УНИАН

В современных условиях украинские работники все чаще сталкиваются с непредвиденными обстоятельствами — от отключений электричества и проблем с транспортом до угрозы атак с использованием дронов и ракет. Однако некоторые сотрудники могут временно переходить на удаленную работу на несколько дней, если возникают чрезвычайные обстоятельства, мешающие им добраться до рабочего места или работать в офисе.

Об этом сообщает kadroland, передают Новини.LIVE.

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Что говорит закон об удаленной работе

Соответствующая возможность предусмотрена статьей 60-2 КЗоТ Украины. В случае угрозы вооруженной агрессии, чрезвычайной ситуации техногенного, природного или иного характера удаленную работу можно ввести приказом или распоряжением работодателя.

В таком случае не требуется обязательно заключать с работником отдельный письменный трудовой договор о дистанционной работе. Работника должны ознакомить с соответствующим приказом в течение двух дней после его принятия, но до начала дистанционной работы.

Как оформить удаленную работу на несколько дней

Работнику следует заранее уведомить руководителя об обстоятельствах, которые могут помешать работе в учреждении. Например, подать заявление за несколько дней или накануне даты, с которой он хочет работать удаленно.

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В заявлении целесообразно указать:

  • причину, по которой требуется удаленная работа;
  • конкретные даты такого режима;
  • подтверждение возможности выполнять должностные обязанности удаленно.

Однако само заявление не означает автоматического разрешения работать из дома. Работник должен получить согласие работодателя и ознакомиться с приказом до начала удаленной работы.

Когда могут отказать в удаленной работе

Удаленный формат возможен только в том случае, если должностные обязанности работника позволяют выполнять работу за пределами офиса. Однако если работа предполагает постоянное общение с посетителями, обслуживание оборудования или выполнение других задач непосредственно на рабочем месте, перевести такого работника на удаленный режим невозможно.

Кроме того, введение удаленной работы в чрезвычайных обстоятельствах оформляется решением работодателя, а не происходит автоматически по требованию работника.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев может получать доплату к зарплате в размере 30 000 гривен. Такую программу выплат утвердило правительство. Надбавки будут выплачиваться работникам трех стратегических секторов.

Также Новини.LIVE сообщали о минимальной ставке заработной платы учителей в ноябре. Кроме того, большинство педагогов имеет право на надбавки к зарплате. Еще преподаватели могут получить дополнительные выплаты за работу в неблагоприятных условиях.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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