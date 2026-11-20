Працівники пишуть заяву. Фото: УНІАН

Для того, щоб звільнитись з роботи у 2026 році, не обовʼязково треба їхати в офіс. Працівник може надіслати заяву про звільнення електронною поштою. Проте сам факт відправлення листа ще не гарантує, що документ матиме належну юридичну силу. Тут важливо чи домовлялися працівник і роботодавець про такий спосіб комунікації та чи можна підтвердити авторство заяви.

Чи можна звільнитись за допомогою електронних засобів комунакації — дізнавались Новини.LIVE.

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Чи можна звільнитись за допомогою електронної пошти

Стаття 7-2 Закону України № 2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" передбачає, що працівник і роботодавець можуть домовитися про альтернативні способи створення, пересилання та зберігання кадрових документів. Зокрема, обмінюватися заявами та повідомленнями через електронну пошту.

Однак така можливість передбачена саме за згодою працівника й роботодавця. Тобто працівник не може автоматично надіслати заяву на електронну адресу.

Якщо ж електронну пошту заздалегідь погодили як офіційний канал кадрової комунікації, роботодавець не повинен відкидати документ лише через те, що його надіслали в електронному вигляді.

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Чи обов'язково ставити КЕП на заяві

Найнадійніший спосіб подати заяву в електронній формі — підписати її кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Він допомагає встановити належність документа працівнику.

Водночас варто розрізняти три ситуації:

Електронний документ із КЕП — це повноцінний електронний документ, підписаний працівником. Скан заяви з власноручним підписом такий файл може використовуватися в межах погодженого сторонами порядку електронного обміну, але сам по собі не стає оригіналом електронного документа. Повідомлення на кшталт "прошу мене звільнити" може бути доказом наміру працівника, але не завжди достатньо підтверджує належне оформлення заяви та її авторство.

Оригінал електронного документа має містити обов'язкові дані про працівника, зокрема електронний підпис автора або підпис, прирівняний до власноручного. Водночас юридичну силу документа не можна заперечувати лише через його електронну форму.

Чи може роботодавець вимагати паперовий оригінал

Все залежить від того, який порядок обміну документами погодили сторони. Якщо вони домовилися використовувати електронну пошту та визначили, як саме підписувати й надсилати заяви, роботодавець не може просто ігнорувати цю домовленість.

Якщо ж такого погодження немає, вимога подати належно оформлений документ іншим способом може бути обґрунтованою. Особливо це важливо у випадку звільнення, коли необхідно переконатися, що рішення справді ухвалив сам працівник.

Найкраще заздалегідь узгодити офіційні електронні адреси, формат заяв, спосіб їх підписання та порядок підтвердження отримання.

Що потрібно врахувати під час звільнення

За статтею 38 Кодексу законів про працю України працівник, який хоче звільнитися за власним бажанням із безстрокового трудового договору, має письмово попередити роботодавця за два тижні. В окремих випадках, коли людина не може продовжувати роботу з поважних причин, роботодавець повинен звільнити її у строк, про який вона просить.

Сам факт отримання листа не означає, що трудові відносини припиняються автоматично. Роботодавець має перевірити заяву та оформити звільнення відповідним наказом.

Як працівнику захистити себе

Якщо працівник вирішив подати кадрову заяву електронною поштою, варто:

заздалегідь перевірити, чи погоджений такий спосіб комунікації з роботодавцем;

надіслати заяву з електронної адреси, яку використовують для офіційного листування;

за можливості підписати документ КЕП;

зберегти відправлений лист, вкладення та підтвердження його отримання;

попросити роботодавця письмово підтвердити реєстрацію заяви.

Якщо роботодавець відмовляється враховувати електронний документ, працівнику варто з'ясувати причину та за потреби продублювати заяву способом, який дозволить підтвердити її подання.

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