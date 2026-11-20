Работники пишут заявление. Фото: УНИАН

Чтобы уволиться с работы в 2026 году, не обязательно приходить в офис. Работник может отправить заявление об увольнении по электронной почте. Однако сам факт отправки письма еще не гарантирует, что документ будет иметь надлежащую юридическую силу. Здесь важно, договорились ли работник и работодатель о таком способе коммуникации и можно ли подтвердить авторство заявления.

Можно ли уволиться с помощью электронных средств связи — выясняли Новини.LIVE.

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Можно ли уволиться с помощью электронной почты

Статья 7-2 Закона Украины № 2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" предусматривает, что работник и работодатель могут договориться об альтернативных способах создания, пересылки и хранения кадровых документов. В частности, обмениваться заявлениями и уведомлениями по электронной почте.

Однако такая возможность предусмотрена именно по соглашению работника и работодателя. То есть работник не может автоматически отправить заявление на электронный адрес.

Если же электронная почта заранее согласована в качестве официального канала кадровой коммуникации, работодатель не должен отклонять документ только потому, что он был отправлен в электронном виде.

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Обязательно ли ставить КЭП на заявлении

Самый надежный способ подать заявление в электронной форме — подписать его квалифицированной электронной подписью (КЭП). Она помогает установить принадлежность документа работнику.

В то же время следует различать три ситуации:

Электронный документ с КЭП — это полноценный электронный документ, подписанный работником. Скан заявления с собственноручной подписью — такой файл может использоваться в рамках согласованного сторонами порядка электронного обмена, но сам по себе не становится оригиналом электронного документа. Сообщение типа «прошу меня уволить» может служить доказательством намерения работника, но не всегда в достаточной мере подтверждает надлежащее оформление заявления и его авторство.

Оригинал электронного документа должен содержать обязательные данные о работнике, в частности электронную подпись автора или подпись, приравненную к собственноручной. В то же время юридическую силу документа нельзя отрицать только из-за его электронной формы.

Может ли работодатель требовать бумажный оригинал

Все зависит от того, какой порядок обмена документами согласовали стороны. Если они договорились использовать электронную почту и определили, как именно подписывать и отправлять заявления, работодатель не может просто игнорировать эту договоренность.

Если же такого согласования нет, требование предоставить надлежащим образом оформленный документ иным способом может быть обоснованным. Особенно это важно в случае увольнения, когда необходимо убедиться, что решение действительно принял сам работник.

Лучше всего заранее согласовать официальные электронные адреса, формат заявлений, способ их подписания и порядок подтверждения получения.

Что нужно учесть при увольнении

Согласно статье 38 Кодекса законов о труде Украины работник, желающий уволиться по собственному желанию из бессрочного трудового договора, должен письменно уведомить работодателя за две недели. В отдельных случаях, когда человек не может продолжать работу по уважительным причинам, работодатель должен уволить его в срок, о котором он просит.

Сам факт получения письма не означает, что трудовые отношения прекращаются автоматически. Работодатель должен проверить заявление и оформить увольнение соответствующим приказом.

Как работнику защитить себя

Если работник решил подать кадровое заявление по электронной почте, следует:

заранее проверить, согласован ли такой способ общения с работодателем;

отправить заявление с электронного адреса, который используется для официальной переписки;

по возможности подписать документ электронной подписью;

сохранить отправленное письмо, вложения и подтверждение его получения;

попросить работодателя письменно подтвердить регистрацию заявления.

Если работодатель отказывается принимать электронный документ, работнику следует выяснить причину и, при необходимости, повторно отправить заявление способом, который позволит подтвердить его подачу.

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