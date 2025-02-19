Изменилось название улицы – что делать с паспортом, пропиской и другими документами

Документы. Фото: Pexels

В последние годы в Украине массово переименовывают улицы, переулки и проезды, чтобы они не носили имена советских/российских деятелей, названия процессов и понятий. Поэтому актуальным остается вопрос, появятся ли проблемы с документами, в которых отображается адрес. В частности с пропиской, договорами купли-продажи, регистрацией местонахождения юридического лица и тому подобное.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, могут ли документы утратить силу и что делать с их переоформлением.

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Изменение места регистрации

По закону "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине", после переименования улицы не нужно менять данные о прописке. Ведь новая информация автоматически вносится в Реестр территориальной общины и Единый государственный демографический реестр.

Переоформление места регистрации разрешается в случае непосредственной необходимости, например, если надо обновить фамилию или обменять паспорт. Так же не требуется проставления нового штампа в паспорт гражданина старого образца (книжечку).

А владельцам ІD-карты достаточно заказать выписку из Реестра территориальной общины, где будет указано название улицы после переименования. Ее выдают в местном ЦПАУ или генерируют онлайн через мобильное приложение "Дія".

Что делать с документами на недвижимость

На Правительственном портале отметили, что все документальные подтверждения права собственности на объекты недвижимости остаются в силе после изменения нумерации домов, названий улиц (проспектов, бульваров, площадей, переулков, кварталов и т.д.). Правило распространяется на:

документы о праве собственности;

документы о наследстве;

договоры купли-продажи;

договоры дарения.

"Владелец имущества, в отношении которого произошли изменения, имеет право обратиться в орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество с заявлением о внесении изменений. Если человек желает продать, подарить или передать в наследство недвижимость, в документах, которые оформят на нового владельца, будет указано новое название", — уточнили специалисты.

Документы ФЛП и юридического лица

Ситуация с компаниями и физическими лицами-предпринимателями другая, поскольку переименование улицы требует обновления регистрационных данных в связи со сменой местонахождения.

Придется переоформить учредительные документы, изменить сведения о ФЛП в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, уведомить банк об обновлении реквизитов в действующих договорах, изготовить новую печать и т. д.

С другой стороны, в законах не прописаны предельные сроки для осуществления таких действий. То есть субъект хозяйствования по своему усмотрению решает, когда провести регистрацию изменений. Для него не предусмотрена ответственность или штрафы за необновление данных.

Напомним, учитывая полномасштабную войну, потеря документов на квартиру является распространенным явлением. Владельцам недвижимости нужно обратиться в полицию, получить дубликат через ЦПАУ или нотариуса, осуществить перерегистрацию с помощью квалифицированного специалиста.

Также мы писали, что украинцы без прописки теряют доступ ко многим услугам. Например, они не могут зарегистрировать ФЛП, получить льготы и субсидии, купить/продать жилье и транспортное средство, оформить ребенка в образовательное учреждение и т.д.