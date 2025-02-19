Змінилася назва вулиці – що робити з паспортом, пропискою та іншими документами

Документи. Фото: Pexels

Останніми роками в Україні масово перейменовують вулиці, провулки та проїзди, аби вони не носили імена радянських/російських діячів, назви процесів і понять. Тож актуальним залишається питання, чи з’являться проблеми з документами, в яких відображається адреса. Зокрема з пропискою, угодами купівлі-продажу, реєстрацією місцеперебування юридичної особи тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можуть документи втратити чинність і що робити з їх переоформленням.

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Зміна місця реєстрації

За законом "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні", після перейменування вулиці не потрібно змінювати дані про прописку. Адже нова інформація автоматично вноситься до Реєстру територіальної громади та Єдиного державного демографічного реєстру.

Переоформлення місця реєстрації дозволяється в разі безпосередньої потреби, наприклад, якщо треба оновити прізвище чи обміняти паспорт. Так само не вимагається проставлення нового штампу в паспорт громадянина старого зразка (книжечку).

А власникам ІD-картки достатньо замовити витяг із Реєстру територіальної громади, де буде вказана назва вулиці після перейменування. Його видають у місцевому ЦНАПі чи генерують онлайн через мобільний застосунок "Дія".

Що робити з документами на нерухомість

На Урядовому порталі зазначили, що всі документальні підтвердження права власності на об’єкти нерухомості залишаються чинними після зміни нумерації будинків, назв вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо). Правило поширюється на:

документи про право власності;

документи про спадщину;

договори купівлі-продажу;

договори дарування.

"Власник майна, стосовно якого відбулися зміни, має право звернутися до органу державної реєстрації прав на нерухоме майно із заявою про внесення змін. Якщо людина бажає продати, подарувати або передати у спадок нерухомість, у документах, які оформлять на нового власника, буде вказана нова назва", — уточнили фахівці.

Документи ФОП і юридичної особи

Ситуація з компаніями і фізичними особами-підприємцями інша, оскільки перейменування вулиці вимагає оновлення реєстраційних даних у зв’язку зі зміною місцеперебування.

Доведеться переоформити установчі документи, змінити відомості про ФОП у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців і громадських формувань, повідомити банк про оновлення реквізитів у чинних договорах, виготовити нову печатку тощо.

З іншого боку, в законах не прописані граничні терміни для здійснення таких дій. Тобто суб’єкт господарювання на власний розсуд вирішує, коли провести реєстрацію змін. Для нього не передбачена відповідальність чи штрафи за неоновлення даних.

Нагадаємо, з огляду на повномасштабну війну втрата документів на квартиру є поширеним явищем. Власникам нерухомості потрібно звернутися в поліцію, отримати дублікат через ЦНАП або нотаріуса, здійснити перереєстрацію за допомогою кваліфікованого фахівця.

Також ми писали, що українці без прописки втрачають доступ до багатьох послуг. Наприклад, вони не можуть зареєструвати ФОП, отримати пільги і субсидії, купити/продати житло і транспортний засіб, оформити дитину в освітній заклад тощо.