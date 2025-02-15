Паспорт, прописка і військовий квиток – як штрафують через документи у 2025

Паспортний сервіс. Фото: Google Maps

З документами жартувати не потрібно, бо українське законодавство передбачає серйозні покарання. Наприклад, якщо в паспорта закінчився термін дії, немає прописки чи військового квитка. Доведеться заплатити штрафи, чого можна уникнути звичайною уважністю.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як можуть покарати українців за проблеми з документами.

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Штраф за прострочений паспорт у 2025

Простроченим вважається паспорт, у якого закінчився термін дії (10 років для ID-картки) чи вклеєна неоновлена фотографія громадянина (мають замінити особи, яким виповнилося 25 та 45 років). Також заміни потребують документи з неправильною інформацією, помилками та пошкодженнями.

Згідно зі статтею 197 Кодексу про адміністративні правопорушення, недійсність документу карається спочатку попередженням, а в разі повторного порушення протягом року ― штрафом у розмірі від 1 до 3 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн).

Штраф за відсутність прописки у 2025

Знявшись з реєстрації за місцем проживання, українцям дається 30 календарних днів, аби отримати прописку за новою адресою. Про це йдеться в законі "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації проживання в Україні".

У випадку незначного протермінування можна обійтися звичайним попередженням і вимогою якнайшвидше подати заяву про оформлення документу. Але якщо офіційна реєстрація місця проживання відсутня більше року, доведеться заплатити фінансову санкцію в розмірі від 17 до 51 грн (стаття 197 КУпАП).

Якщо немає військового квитка – який штраф у 2025

Військовозобов’язані українці в період загальної мобілізації повинні носити з собою військово-облікові документи і показувати представникам ТЦК, правоохоронцям або прикордонникам за вимогою. Якщо порушити законодавство про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (стаття 210-1 КУпАП), то загрожує штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 грн.

Йдеться саме про відсутність у громадянина військово-облікового документа під час перевірки. Проте існує стаття 211 Кодексу про адміністративні правопорушення, згідно з якою українців зобов’яжуть заплатити санкцію за зіпсуття чи недбале зберігання квитка. Розмір — від 850 до 1 700 грн.

Нагадаємо, щоб довести своє право власності на об’єкт нерухомості, треба мати певний пакет документів. Зокрема договір купівлі-продажу, виписку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір дарування, технічний паспорт на житло тощо. Залежно від обставин варто подбати про отримання підтверджувальних документів.

Також ми писали, що Міністерство цифрової трансформації представило користувачам Дії нову послугу до Дня святого Валентина — сертифікат неодруженого чи неодруженої. Це неофіційний документ, але він демонструє статус користувача. За словами міністра Михайла Федорова, послуга не має аналогів у світі.