Паспорт, прописка и военный билет – как штрафуют из-за документов в 2025

Паспортный сервис. Фото: Google Maps

С документами шутить не нужно, потому что украинское законодательство предусматривает серьезные наказания. Например, если у паспорта закончился срок действия, нет прописки или военного билета. Придется заплатить штрафы, чего можно избежать обычной внимательностью.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как могут наказать украинцев за проблемы с документами.

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Штраф за просроченный паспорт в 2025

Просроченным считается паспорт, у которого истек срок действия (10 лет для ID-карты) или вклеена необновленная фотография гражданина (должны заменить лица, которым исполнилось 25 и 45 лет). Также в замене нуждаются документы с неправильной информацией, ошибками и повреждениями.

Согласно статье 197 Кодекса об административных правонарушениях, недействительность документа наказывается сначала предупреждением, а в случае повторного нарушения в течение года — штрафом в размере от 1 до 3 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 51 грн).

Штраф за отсутствие прописки в 2025

Снявшись с регистрации по месту жительства, украинцам дается 30 календарных дней, чтобы получить прописку по новому адресу. Об этом говорится в законе "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации проживания в Украине".

В случае незначительной просрочки можно обойтись обычным предупреждением и требованием как можно быстрее подать заявление об оформлении документа. Но если официальная регистрация места жительства отсутствует более года, придется заплатить финансовую санкцию в размере от 17 до 51 грн (статья 197 КУоАП).

Если нет военного билета — какой штраф в 2025

Военнообязанные украинцы в период всеобщей мобилизации должны носить с собой военно-учетные документы и показывать представителям ТЦК, правоохранителям или пограничникам по требованию. Если нарушить законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 210-1 КУоАП), то грозит штраф в размере от 17 000 до 25 000 грн.

Речь идет именно об отсутствии у гражданина военно-учетного документа во время проверки. Однако существует статья 211 Кодекса об административных правонарушениях, согласно которой украинцев обяжут заплатить санкцию за порчу или небрежное хранение билета. Размер — от 850 до 1 700 грн.

Напомним, чтобы доказать свое право собственности на объект недвижимости, надо иметь определенный пакет документов. В частности договор купли-продажи, выписку из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, договор дарения, технический паспорт на жилье. В зависимости от обстоятельств стоит позаботиться о получении подтверждающих документов.

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