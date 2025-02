McDonald's в мире – какие интересные блюда есть в меню разных стран (фото)

McDonald's в Киеве. Фото: Google Maps

Меню сети быстрого питания McDonald's подстраивают к каждой стране, в которой представлены заведения. Конечно, есть стандартные позиции, такие как обычные гамбургеры и картофель фри, но также хватает уникальных блюд, характерных для конкретного государства. Интересно узнать, чем McDonald's угощает местных посетителей по всему миру.

Об этом рассказали специалисты Eat This Not That.

Уникальные блюда в McDonald's

Панцеротти с помидорами и моцареллой

Оказавшись в Италии, нельзя не попробовать панцеротти. Это пикантное блюдо из теста, по форме похожее на небольшое кальцоне. McDonald's включил блюдо в меню, чтобы удовлетворить аппетит местных жителей. Стоит 3,70 евро, то есть 160 грн.

Панцеротти в итальянском меню McDonald's. Фото: Eat This Not That

Рулет с беконом

На завтрак в Великобритании и Ирландии McDonald's подает простой рулет с беконом. Ингредиенты трудно не угадать: булочка, бекон и кетчуп. Такая позиция в меню стоит всего 1,49 фунт стерлингов, то есть 77 грн.

Рулет из McDonald's в Великобритании. Фото: Eat This Not That

Жареная свинина McExtreme

В Испании можно купить гигантский бургер, состоящий из говяжьей котлеты, свинины, бекона, хрустящего жареного лука в копченом сыре, соуса барбекю и копченого майонеза. Такая комбинация — не для людей со слабыми нервами (или желудком). Обойдется блюдо в 7,90 евро, то есть 340 грн.

Бургер с жареной свининой. Фото: Eat This Not That

Куриный макдо с Макспагетти

Когда МакСпагети появились в меню сети (1970-е годы), американцы не восприняли эксперимент. Это странное сочетание, которое можно сравнить с заказом морепродуктов в стейк-хаусе. Но на Филиппинах традиции в отношении макаронных изделий сохраняются до сих пор. Посетители получают хрустящую золотисто-коричневую куриную ножку с макаронами, говяжьим фаршем и красным соусом. Стоит блюдо 189 филиппинских песо, то есть 135 грн.

Курица со спагетти на Филиппинах. Фото: Eat This Not That

Пицца McPuff

Одна из инновационных позиций в индийском меню McDonald's — это пицца McPuff, которая может похвастаться взрывной смесью ингредиентов. Блюдо содержит зеленый горошек, морковь, фасоль, стручковый перец, лук и большое количество специй в сочетании с сыром моцарелла и томатным соусом. Все завернуто в тесто прямоугольной формы. Стоит всего 49 индийских рупий, то есть 23 грн.

Пицца McPuff в индийском меню McDonald's. Фото: Eat This Not That

