McDonald's у світі – які дивні страви є в меню різних країн (фото)

McDonald's у Києві. Фото: Google Maps

Меню мережі швидкого харчування McDonald's підлаштовують до кожної країни, де представлені заклади. Звісно, є стандартні позиції, як от звичайні гамбургери і картопля фрі, але також вистачає унікальних страв, характерних для конкретної держави. Цікаво дізнатися, чим McDonald's частує місцевих відвідувачів по всьому світу.

Про це розповіли фахівці Eat This Not That.

Читайте також:

Унікальні страви в McDonald's

Панцеротті з помідорами та моцарелою

Опинившись в Італії, не можна не спробувати панцеротті. Це пікантна страва з тіста, за формою схожа на невелике кальцоне. McDonald's включив страву в меню, аби задовольнити апетит місцевих мешканців. Коштує 3,70 євро, тобто 160 грн.

Панцеротті в італійському меню McDonald's. Фото: Eat This Not That

Рулет з беконом

На сніданок у Великій Британії та Ірландії McDonald's подає простий рулет з беконом. Інгредієнти важко не вгадати: булочка, бекон і кетчуп. Така позиція в меню коштує всього 1,49 фунт стерлінгів, тобто 77 грн.

Рулет із McDonald's у Великій Британії. Фото: Eat This Not That

Смажена свинина McExtreme

В Іспанії можна купити гігантський бургер, що складається з яловичої котлети, свинини, бекону, хрусткої смаженої цибулі в копченому сирі, соусу барбекю та копченого майонезу. Така комбінація — не для людей зі слабкими нервами (чи шлунком). Обійдеться страва у 7,90 євро, тобто 340 грн.

Бургер із смаженою свининою. Фото: Eat This Not That

Курячий макдо з МакСпагеті

Коли МакСпагеті з’явилися в меню мережі (1970-ті роки), американці не сприйняли експеримент. Це дивне поєднання, яке можна порівняти з замовленням морепродуктів у стейк-хаусі. Але на Філіппінах традиції щодо макаронних виробів зберігаються досі. Відвідувачі отримують хрустку золотисто-коричневу курячу ніжку з макаронами, яловичим фаршем і червоним соусом. Коштує страва 189 філіппінських песо, тобто 135 грн.

Курка зі спагеті на Філіппінах. Фото: Eat This Not That

Піца McPuff

Одна з інноваційних позицій в індійському меню McDonald's — це піца McPuff, яка може похвалитися вибуховою сумішшю інгредієнтів. Страва містить зелений горошок, моркву, квасолю, стручковий перець, цибулю і велику кількість спецій у поєднанні з сиром моцарелла та томатним соусом. Все загорнуто в тісто прямокутної форми. Коштує всього 49 індійських рупій, тобто 23 грн.

Піца McPuff в індійському меню McDonald's. Фото: Eat This Not That

Нагадаємо, культура чайових в Україні розвинена менше, ніж за кордоном. Деякі заклади включають плату за обслуговування в чек, зобов’язуючи клієнтів давати чайові. Більшості українців такий підхід до ведення ресторанного бізнесу не подобається.

Також ми писали, що ресторанна сфера в Україні поступово відновлюється. У 2024 році найбільше нових локацій відкрила мережа Pizza Day — всього 81 об’єкт. На другому місці за кількістю опинився бренд "Галя Балувана" з 70 відкритими закладами.