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Гроші за обслуговування — коли вам можуть "виставити" чайові

25 січня 2025 13:08
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Чайові у ресторанах — коли з українців можуть вимагати плату за обслуговування
Офіціант біжить до клієнта. Фото: УНІАН
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Чайові — це тема, яка викликає чимало суперечок вже багато років. Одні вважають, що вони є важливою частиною ресторанного бізнесу, інші ж наполягають, що заробітна плата офіціантів має покриватися самими ресторанами, а не клієнтами.

Це питання врегульоване Цивільним кодексом України.

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Чи повинні клієнти залишати чайові

У багатьох країнах піти з ресторану не залишивши чайові вважається негідним вчинком. Зазвичай люди залишають 5-10% від суми рахунку. В Україні ж чайові є добровільним, оскільки всі витрати на роботу ресторану та приготування їжі вже включені у вартість страв.

Однак є заклади, що додають окрему плату за обслуговування, незалежно від бажання клієнтів. Хоча це може викликати обурення, така практика є законною, але є важливий нюанс.

Клієнт має бути заздалегідь поінформований про додаткову плату за обслуговування та погодитися з цими умовами. Зазвичай ця інформація зазначена в меню. Якщо рівень обслуговування відповідає вимогам, клієнт повинен сплатити зазначений відсоток. Відмовитися від чайових можна лише в разі незадовільної якості послуг чи їжі.

Що станеться, якщо не оплатити рахунок у ресторані

Згідно з Цивільним кодексом України, відвідування закладу громадського харчування є укладенням публічного договору, за яким одна сторона зобов'язується надати послуги, а інша — оплатити їх вартість.

Якщо клієнт відмовляється платити рахунок, а в деяких закладах це включає також плату за обслуговування, представники ресторану можуть викликати поліцію.

Судова практика показує, що заклади рідко звертаються до правоохоронців і часто намагаються знайти компроміс з клієнтами мирним шляхом. Однак, якщо справа потрапляє до суду, зазвичай суд приймає сторону закладу, і клієнт має сплатити не лише суму рахунку, а й судові витрати.

Раніше ми писали, що касаційний адміністративний суд, який є частиною Верховного Суду, ухвалив рішення, що кальяни не можна використовувати в закладах ресторанного бізнесу. Це визначено новим варіантом закону від 11 липня 2022 року. Послуги, пов'язані з кальянами, підлягають суворій забороні, і порушення цих норм карається штрафами.

Також ми розповідали, що день народження — важлива подія, коли хочеться порадувати своїх близьких. Гроші завжди залишаються актуальним варіантом подарунка, але виникає питання, яку суму обрати, щоб іменинник залишився задоволений, а ваш бюджет не постраждав.

закон гроші ресторани рахунки оплата

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