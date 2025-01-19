Перший McDonald's в Україні – як змінився з 1997 року і наслідки обстрілу 18 січня

Ресторан McDonaldʼs на Лук'янівці в Києві. Фото: Facebook/McDonald's

Заклад швидкого харчування McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" в Києві, постраждав внаслідок атаки росіян вже вчетверте за повномасштабну війну. Представники популярної мережі обіцяли відновити ресторан попри значний масштаб руйнувань. Що цікаво, це перший McDonald's, який з’явився в Україні.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки разів обстрілювали McDonald's біля "Лук'янівської" і які ресторани компанія відкрила під час війни.

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Що відомо про обстріл 18 січня

Вранці 18 січня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, що призвело до загибелі людей та руйнування нерухомості. Постраждала станція метро "Лук'янівська" і прилеглі будівлі. Дісталося також McDonald's, який вчетверте зазнав пошкоджень через обстріли окупантів.

Як повідомили на сторінці McDonald's Ukraine в соцмережі X (колишній Twitter), ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки люди на момент атаки перебували в метро. Це обов’язкова вимога протоколу безпеки, яку повинні виконувати працівники всіх ресторанів мережі по Україні.

"Наразі наша команда працює над усуненням наслідків обстрілу і ми обов’язково відновимо наш ресторан на Лук’янівці", — написали в пості.

Що стосується термінів відновлення, то в компанії не уточнили, скільки часу займе реконструкція. Як видно на фото з місця події, заклад буквально розтрощили. Найсильніший удар прийняв на себе фасад будівлі, більш-менш вціліла тільки вивіска з назвою McDonald's.

McDonaldʼs біля станції метро "Лук'янівська" в Києві (наслідки обстрілу 18 січня 2025). Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Ресторан за адресою вул. Юрія Іллєнка, 3 (Київ) протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну чотири рази зазнавав пошкоджень. Його "зачепило" ракетою окупантів на початку війни, проте вже 8 листопада 2022 року McDonald's відкрив двері для відвідувачів.

"У похмурі дні особливо хочеться потішити себе смачними бургерами і золотистою Фрі. Тож навіщо стримуватися! Чекаємо всіх", — написали на Facebook-сторінці мережі.

За словами СЕО McDonaldʼs в Україні, Чехії та Словаччині Юлії Бадрітдінової, саме атака 18 січня 2025 року призвела до найгірших наслідків.

Який вигляд мав перший в Україні McDonald's

Саме заклад біля метро "Лук’янівська" першим відкрили в Україні. Це сталося 24 травня 1997 року, тобто пройшло майже 28 років. Відтоді компанія вклала в розвиток мережі мільярди доларів, аби наші громадяни в багатьох містах мали змогу смакувати бургерами та іншими фірмовими стравами McDonaldʼs.

В Telegram-каналі "Київ, жива історія" опублікували світлину, який вигляд мав ресторан одразу після запуску. Судячи з кількості людей, ажіотаж був неабиякий.

Ажіотаж біля першого McDonaldʼs в Україні (Київ, 1997). Фото: Telegram/"Київ, жива історія"

"Ресторан швидко здобув популярність серед місцевих жителів і став популярним місцем для поїдання фаст-фуду. Відкриття Макдональдсу в Україні було ознакою розвитку глобальних брендів у країні та зростання інтересу до західної культури", — йдеться в описі.

Натомість у 2021 році після масштабної реконструкції заклад відчутно оновили. Він отримав 238 посадкових місць та 8 терміналів самообслуговування. Всередині передбачили окрему зону для кур’єрів, ліфт для доставки замовлень на другий поверх, одну лінію драйву та експрес віконце. До речі, Україна стала 102-ю державою, де бренд вирішив розвивати мережу своїх ресторанів.

McDonaldʼs на Лук'янівці після реконструкції (2021). Фото: Facebook

McDonaldʼs на Лук'янівці після реконструкції (2021). Фото: Facebook

McDonaldʼs на Лук'янівці після реконструкції (2021). Фото: Facebook 1 / 3

Скільки McDonaldʼs відкрили під час війни

Заклади зачинили двері для відвідувачів з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Пресслужба компанії стверджувала, що таке рішення керівництво узгодило до кінця війни. Проте ще у 2022 році частина об’єктів повернулася до роботи.

Ба більше, McDonaldʼs не лише відновив діяльність, але й розширив. Майже за 3 роки активних бойових дій бренд відкрив нові ресторани в багатьох населених пунктах і не планує зупинятися на досягнутому. Особливо з огляду на свою популярність і затребуваність на ринку швидкого харчування.

Станом на кінець 2024 року мережа налічувала 20 нових закладів по всій Україні. Вдалося відкритися у містах, де McDonaldʼs ще не був представлений, наприклад, у Чернівцях. Плюс компанія почала давати "зелене світло" ресторанам неподалік великих автотрас.

Розширення вплинуло на розмір чистого доходу бренду. Згідно з фінансовими показниками, у 2023 році McDonald’s отримав виторг 12,9 млрд гривень і 1 млрд гривень прибутку. Для порівняння, у 2022-му виторг становив 3,2 млрд гривень, натомість сума збитків досягла рівня 2 млрд гривень.

І хоча кількість відвідувачів менша, ніж було до повномасштабної війни (15 закладів так і не відновили роботу), компанія планує надалі вкладати кошти в українську мережу та розвивати бізнес.

Нагадаємо, ресторанний бізнес продемонстрував значний приріст чистих доходів у 2023 році. Найбільше вдалося заробити мережі McDonald's, яка акумулювала майже 13 млрд гривень. Весь чистий дохід по галузі досяг 31,6 млрд гривень.

Також ми писали, що головний конкурент McDonald’s — мережа KFC — працює за системою франчайзингу. Тобто підприємці по всьому світу можуть відкривати заклади і продавати курочку в хрумкій паніровці за секретним рецептом. Але вартість запуску бізнесу велика.