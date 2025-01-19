Перший McDonald's в Україні – як змінився з 1997 року і наслідки обстрілу 18 січня

Перший McDonald's в Україні — як постраждав заклад під час війни
Заклад швидкого харчування McDonald's, розташований біля станції метро "Лук'янівська" в Києві, постраждав внаслідок атаки росіян вже вчетверте за повномасштабну війну. Представники популярної мережі обіцяли відновити ресторан попри значний масштаб руйнувань. Що цікаво, це перший McDonald's, який з’явився в Україні.
Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки разів обстрілювали McDonald's біля "Лук'янівської" і які ресторани компанія відкрила під час війни.
Що відомо про обстріл 18 січня
Вранці 18 січня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, що призвело до загибелі людей та руйнування нерухомості. Постраждала станція метро "Лук'янівська" і прилеглі будівлі. Дісталося також McDonald's, який вчетверте зазнав пошкоджень через обстріли окупантів.
Як повідомили на сторінці McDonald's Ukraine в соцмережі X (колишній Twitter), ніхто зі співробітників не постраждав, оскільки люди на момент атаки перебували в метро. Це обов’язкова вимога протоколу безпеки, яку повинні виконувати працівники всіх ресторанів мережі по Україні.
"Наразі наша команда працює над усуненням наслідків обстрілу і ми обов’язково відновимо наш ресторан на Лук’янівці", — написали в пості.
Що стосується термінів відновлення, то в компанії не уточнили, скільки часу займе реконструкція. Як видно на фото з місця події, заклад буквально розтрощили. Найсильніший удар прийняв на себе фасад будівлі, більш-менш вціліла тільки вивіска з назвою McDonald's.
Ресторан за адресою вул. Юрія Іллєнка, 3 (Київ) протягом повномасштабного вторгнення Росії в Україну чотири рази зазнавав пошкоджень. Його "зачепило" ракетою окупантів на початку війни, проте вже 8 листопада 2022 року McDonald's відкрив двері для відвідувачів.
"У похмурі дні особливо хочеться потішити себе смачними бургерами і золотистою Фрі. Тож навіщо стримуватися! Чекаємо всіх", — написали на Facebook-сторінці мережі.
За словами СЕО McDonaldʼs в Україні, Чехії та Словаччині Юлії Бадрітдінової, саме атака 18 січня 2025 року призвела до найгірших наслідків.
Який вигляд мав перший в Україні McDonald's
Саме заклад біля метро "Лук’янівська" першим відкрили в Україні. Це сталося 24 травня 1997 року, тобто пройшло майже 28 років. Відтоді компанія вклала в розвиток мережі мільярди доларів, аби наші громадяни в багатьох містах мали змогу смакувати бургерами та іншими фірмовими стравами McDonaldʼs.
В Telegram-каналі "Київ, жива історія" опублікували світлину, який вигляд мав ресторан одразу після запуску. Судячи з кількості людей, ажіотаж був неабиякий.
"Ресторан швидко здобув популярність серед місцевих жителів і став популярним місцем для поїдання фаст-фуду. Відкриття Макдональдсу в Україні було ознакою розвитку глобальних брендів у країні та зростання інтересу до західної культури", — йдеться в описі.
Натомість у 2021 році після масштабної реконструкції заклад відчутно оновили. Він отримав 238 посадкових місць та 8 терміналів самообслуговування. Всередині передбачили окрему зону для кур’єрів, ліфт для доставки замовлень на другий поверх, одну лінію драйву та експрес віконце. До речі, Україна стала 102-ю державою, де бренд вирішив розвивати мережу своїх ресторанів.
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McDonaldʼs на Лук'янівці після реконструкції (2021). Фото: Facebook
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McDonaldʼs на Лук'янівці після реконструкції (2021). Фото: Facebook
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McDonaldʼs на Лук'янівці після реконструкції (2021). Фото: Facebook
Скільки McDonaldʼs відкрили під час війни
Заклади зачинили двері для відвідувачів з першого дня повномасштабного вторгнення Росії. Пресслужба компанії стверджувала, що таке рішення керівництво узгодило до кінця війни. Проте ще у 2022 році частина об’єктів повернулася до роботи.
Ба більше, McDonaldʼs не лише відновив діяльність, але й розширив. Майже за 3 роки активних бойових дій бренд відкрив нові ресторани в багатьох населених пунктах і не планує зупинятися на досягнутому. Особливо з огляду на свою популярність і затребуваність на ринку швидкого харчування.
Станом на кінець 2024 року мережа налічувала 20 нових закладів по всій Україні. Вдалося відкритися у містах, де McDonaldʼs ще не був представлений, наприклад, у Чернівцях. Плюс компанія почала давати "зелене світло" ресторанам неподалік великих автотрас.
Розширення вплинуло на розмір чистого доходу бренду. Згідно з фінансовими показниками, у 2023 році McDonald’s отримав виторг 12,9 млрд гривень і 1 млрд гривень прибутку. Для порівняння, у 2022-му виторг становив 3,2 млрд гривень, натомість сума збитків досягла рівня 2 млрд гривень.
І хоча кількість відвідувачів менша, ніж було до повномасштабної війни (15 закладів так і не відновили роботу), компанія планує надалі вкладати кошти в українську мережу та розвивати бізнес.
Нагадаємо, ресторанний бізнес продемонстрував значний приріст чистих доходів у 2023 році. Найбільше вдалося заробити мережі McDonald's, яка акумулювала майже 13 млрд гривень. Весь чистий дохід по галузі досяг 31,6 млрд гривень.
Також ми писали, що головний конкурент McDonald’s — мережа KFC — працює за системою франчайзингу. Тобто підприємці по всьому світу можуть відкривати заклади і продавати курочку в хрумкій паніровці за секретним рецептом. Але вартість запуску бізнесу велика.
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