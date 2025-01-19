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Первый McDonald's в Украине — как пострадал во время войны

19 января 2025 11:39
Елизавета Супивская - редактор
Первый McDonald's в Украине – как изменился с 1997 года и последствия обстрела 18 января
Ресторан McDonald's на Лукьяновке в Киеве. Фото: Facebook/McDonald's
Елизавета Супивская - редактор

Заведение быстрого питания McDonald's, расположенное возле станции метро "Лук'яновская" в Киеве, пострадало в результате атаки россиян уже в четвертый раз за полномасштабную войну. Представители популярной сети обещали восстановить ресторан, несмотря на значительный масштаб разрушений. Что интересно, это первый McDonald's, который появился в Украине.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько раз обстреливали McDonald's возле "Лук'яновской" и какие рестораны компания открыла во время войны.

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Что известно об обстреле 18 января

Утром 18 января россияне атаковали Киев баллистическими ракетами, что привело к гибели людей и разрушению недвижимости. Пострадала станция метро "Лук'яновская" и прилегающие здания. Досталось также McDonald's, который в четвертый раз получил повреждения из-за обстрелов оккупантов.

Как сообщили на странице McDonald's Ukraine в соцсети X (бывший Twitter), никто из сотрудников не пострадал, поскольку люди на момент атаки находились в метро. Это обязательное требование протокола безопасности, которое должны выполнять работники всех ресторанов сети по Украине.

"Сейчас наша команда работает над устранением последствий обстрела и мы обязательно восстановим наш ресторан на Лук’яновке", — написали в посте.

Что касается сроков восстановления, то в компании не уточнили, сколько времени займет реконструкция. Как видно на фото с места происшествия, заведение буквально разгромили. Самый сильный удар принял на себя фасад здания, более-менее уцелела только вывеска с названием McDonald's.

 

Последствия обстрела 18 января 2025 года, Киев (McDonald's)
McDonald's возле станции метро "Лук'яновская" в Киеве (последствия обстрела 18 января 2025 года). Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Ресторан по адресу ул. Юрия Ильенко, 3 (Киев) в течение полномасштабного вторжения России в Украину четыре раза подвергался повреждениям. Его "задело" ракетой оккупантов в начале войны, однако уже 8 ноября 2022 года McDonald's открыл двери для посетителей.

"В пасмурные дни особенно хочется побаловать себя вкусными бургерами и золотистой Фри. Так зачем сдерживаться! Ждем всех", — написали на Facebook-странице сети.

По словам СЕО McDonald's в Украине, Чехии и Словакии Юлии Бадритдиновой, именно атака 18 января 2025 года привела к наихудшим последствиям.

Как выглядел первый в Украине McDonald's

Именно заведение возле метро "Лук’яновская" первым открыли в Украине. Это произошло 24 мая 1997 года, то есть прошло почти 28 лет. С тех пор компания вложила в развитие сети миллиарды долларов, чтобы наши граждане во многих городах могли наслаждаться бургерами и другими фирменными блюдами McDonald's.

В Telegram-канале "Киев, живая история" опубликовали фотографию, как выглядел ресторан сразу после запуска. Судя по количеству людей, ажиотаж был нешуточный.

 

Первый McDonald's в Украине
Ажиотаж возле первого McDonald's в Украине (Киев, 1997). Фото: Telegram/"Киев, живая история"

"Ресторан быстро обрел популярность среди местных жителей и стал популярным местом для поедания фаст-фуда. Открытие Макдональдса в Украине было признаком развития глобальных брендов в стране и роста интереса к западной культуре", — говорится в описании.

В 2021 году после масштабной реконструкции заведение ощутимо обновили. Оно получило 238 посадочных мест и 8 терминалов самообслуживания. Внутри предусмотрели отдельную зону для курьеров, лифт для доставки заказов на второй этаж, одну линию драйва и экспресс-окошко. Кстати, Украина стала 102-м государством, где бренд решил развивать сеть своих ресторанов.

  • Первый McDonald's в Украине — как страдал ресторан во время войны - фото 3
    McDonald's на Лук'яновке после реконструкции (2021). Фото: Facebook
  • Первый McDonald's в Украине — как страдал ресторан во время войны - фото 4
    McDonald's на Лук'яновке после реконструкции (2021). Фото: Facebook
  • Первый McDonald's в Украине — как страдал ресторан во время войны - фото 5
    McDonald's на Лук'яновке после реконструкции (2021). Фото: Facebook
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Сколько McDonaldʼs открыли во время войны

Заведения закрыли двери для посетителей с первого дня полномасштабного вторжения России. Пресс-служба компании утверждала, что такое решение руководство согласовало до конца войны. Однако еще в 2022 году часть объектов вернулась к работе.

Более того, McDonald's не только возобновил деятельность, но и расширил. Почти за 3 года активных боевых действий бренд открыл новые рестораны во многих населенных пунктах и не планирует останавливаться на достигнутом. Особенно учитывая свою популярность и востребованность на рынке быстрого питания.

По состоянию на конец 2024 года сеть начисляла 20 новых заведений по всей Украине. Удалось открыться в городах, где McDonald's еще не был представлен, например, в Черновцах. Плюс компания начала давать "зеленый свет" ресторанам неподалеку от крупных автотрасс.

Расширение повлияло на размер чистого дохода бренда. Согласно финансовым показателям, в 2023 году McDonald’s получил выручку 12,9 млрд гривен и 1 млрд гривен прибыли. Для сравнения, в 2022-м выручка составила 3,2 млрд гривен, зато сумма убытков достигла уровня 2 млрд гривен.

И хотя количество посетителей меньше, чем было до полномасштабной войны (15 заведений так и не возобновили работу), компания планирует в дальнейшем вкладывать деньги в украинскую сеть и развивать бизнес.

Напомним, ресторанный бизнес продемонстрировал значительный прирост чистых доходов в 2023 году. Больше всего удалось заработать сети McDonald's, которая аккумулировала почти 13 млрд гривен. Весь чистый доход по отрасли достиг 31,6 млрд гривен.

Также мы писали, что главный конкурент McDonald’s — сеть KFC — работает по системе франчайзинга. То есть, предприниматели по всему миру могут открывать заведения и продавать курочку в хрустящей панировке по секретному рецепту. Но стоимость запуска бизнеса большая.

Киев McDonald's обстрелы рестораны доходы

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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