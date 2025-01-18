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Курочка за секретним рецептом — яка вартість франшизи KFC

18 січня 2025 08:05
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
KFC в Україні – скільки коштує відкрити ресторан та які потрібні інвестиції
Ресторан KFC в Києві. Фото: Google Maps
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Приєднатися до сфери громадського харчування можна за допомогою відкриття франшизи популярного бренду. В Україні значні перспективи для бізнесменів пропонує всесвітньо відома мережа KFC. Знамениту курочку в хрумкій паніровці люблять у багатьох країнах, а за величиною компанія поступається лише Subwey і McDonald’s.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує франшиза KFC.

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Які інвестиції потрібні

Мережа закладів швидкого харчування захоплює відвідувачів смачними позиціями в меню, зокрема курочкою, приготованою за секретним рецептом KFC. Попри масштабність бренд працює відповідно до міжнародних стандартів якості, вимагаючи від усіх франчайзі ретельного дотримання корпоративних правил і культури.

KFC розшифровується як Kentucky Fried Chicken. За майже сторічну історію торгова марка увійшла у трійку найкращих мереж ресторанів швидкого харчування в світі. Щоб приєднатися до партнерської команди, необхідно мати значні інвестиції, оцінені у сотні тисяч доларів.

Загалом вартість запуску бізнесу в Україні залежить від індивідуальних факторів, наприклад, місця розташування, кількості співробітників, асортименту, маркетингу тощо. Але початковий вклад становить 700 000 доларів. Це мінімальна сума, необхідна для організації діяльності.

Плюс окрема стаття витрат — паушальний внесок, тобто плата за право використовувати торгову марку. KFC коштує 52 000 доларів. Ще необхідно регулярно платити компанії роялті в розмірі 6% від доходу і 5% маркетингового збору.

Що отримають франчайзі

Інвестиції дійсно захмарні, але враховуючи популярність мережі у всьому світі, впізнаваність бренду і довіру споживачів, сума не видається надмірною. Хоча невідомо, скільки часу потрібно, аби відбити фінансові вкладення.

За свої гроші партнери отримають доступ до програми навчання, яка допоможе зрозуміти принципи роботи франчайзингової мережі. Окрім розсекречення технологій, KFC також розкриває рецепти приготування курки. Тож великі інвестиції — це водночас плата за доступ до секретів компанії. Плюс партнерів забезпечують допомогою з маркетингом.

Зауважимо, станом на 2023 рік в Україні три франчайзі-оператори ресторанів громадського харчування працювали над розвитком бренду KFC: ТОВ "Глобальна ресторанна група — Україна", ТОВ "Тесті Фуд" та ТОВ "ДТС-Харків". Разом вони володіли понад 50 закладами на території нашої держави.

Нагадаємо, серед вітчизняних мереж також є багато вигідних варіантів. Українські підприємці можуть відкрити салон краси G.Bar, витративши набагато менше коштів на запуск. Заклади бренду працюють навіть за кордоном, отже розвиток бізнесу має значні перспективи.

Також ми писали, скільки коштів треба для відкриття магазину натуральної косметики. Одеський бренд Dushka пропонує відкрити франшизу, купивши право використання своєї торгової марки.

харчування інвестиції ресторани бізнес KFC

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10:55 Проросійський торт для мера Труханова — скандал в Одесі

10:51 Сина нардепа підозрюють у розкраданні коштів громади Львівщини

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

10:39 Туристи в захваті — 3 бюджетні курорти за системою "все включено"

10:30 Жінка описала перші хвилини удару РФ по центру Києва — відео

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