Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Інвестиції arrow Франшиза бренду Dushka — які потрібні інвестиції для відкриття arrow

Франшиза бренду Dushka — які потрібні інвестиції для відкриття

16 січня 2025 11:02
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Косметика Dushka — скільки коштує відкрити франшизу
Косметика бренду Dushka. Фото: Google Maps
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Стати власником бізнесу простіше, приєднавшись до відомої мережі. Тобто необхідно стати партнером популярного бренду, відкривши франшизу. Це дозволить уникнути проблем, характерних на перших етапах запровадження підприємницької діяльності. Варто лише зібрати інвестиції на запуск і почекати, поки вкладені кошти окупляться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яку суму обійдеться франшиза відомого бренду натуральної косметики Dushka.

Читайте також:

Скільки коштує франшиза

Dushka — це мережа магазинів натуральної косметики з Одеси. Бренд представлений у багатьох містах України, тож продукцію знають і люблять. Торгова марка приваблює тим, що більшість засобів виробляють вручну з використанням натуральних компонентів.

"Косметика Dushka не містять піноутворювачів, які сушать шкіру, жорстких силіконів, які руйнують волосся зсередини, парабенів та інших синтезованих компонентів, здатних накопичуватися в організмі і нашкодити йому", — йдеться на офіційному сайті.

Щоб відкрити магазин, необхідно знайти кошти на запуск бізнесу. Сума інвестицій індивідуальна для кожного об’єкта, але починається від 300 000 грн. Розмір вкладень залежить від витрат на оренду приміщення і ремонт, вартості обладнання, кількості найманих працівників тощо.

Мережа не вимагає від франчайзі паушального внеску (платіж за право користуватися торговою маркою), маркетингового збору та роялті. Період окупності в середньому становить 12 місяців і більше, проте може варіюватися залежно від регіону, макро- і мікроекономічних показників ринку.

Що отримають франчайзі

За свої гроші партнери Dushka отримають максимальну підтримку під час процесу відкриття закладу. Компанія допоможе знайти оптимальне місце для магазину і виконати ремонтні роботи. Плюс надасть:

  • готовий дизайн-проєкт;
  • маркетинговий план;
  • рекомендації щодо організації продажу;
  • необхідне програмне забезпечення і його подальшу технічну підтримку;
  • консультації з усіх бізнес-аспектів, питань IT, PR і маркетингу;
  • аналіз фінансових та операційних показників роботи магазину.

За необхідності можна організувати навчання з позиціонування бренду і техніки продажів. Від партнерів вимагають лише дотримуватися принципів корпоративної культури і цінностей, а також вести діяльність відповідно до стандартів мережі Dushka.

Нагадаємо, чудовим доповненням до магазину косметики може бути салон краси. Мережа G.Bar пропонує підприємцям можливість відкрити франшизу як в Україні, так і за кордоном. Але інвестиції потрібні чималі: паушальний внесок від 30 000 доларів, кошти на запуск і регулярні роялті.

Також ми писали, що за умови відсутності значної суми коштів підприємці-початківці можуть відкрити невелику кав’ярню бренду Aroma Kava. На вибір потенційних партнерів — різні формати закладів, що впливає на суму інвестицій. Вступний внесок оцінили у 75 000 грн.

інвестиції косметика бізнес доходи зоомагазин

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

19:33 Росія може використати кризу у ПМР для нападу на Молдову

19:29 Фіцо анонсував зустріч із Зеленським — чи відома дата

18:50 Росія має перевагу на сході — Зеленський назвав причину

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

18:39 Зеленський відповів, з ким ведуть перемовини щодо миротворців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

18:32 Зеленський назвав витрати України на війну у 2024 році

18:25 Що найбільше подорожчало в Україні та до чого готуватися далі

18:08 Землю вартістю 31 млн грн у Києві ледь не віддали даром — деталі

17:41 Без папірців і затверджень — як одеситам оформити інвалідність

17:37 Інавгурація Трампа — онлайн-трансляція з Вашингтона

18:47 Як змінилися доходи одеситів за минулий рік — опитування

17:05 Кого стосуються ліміти на банківські перекази — розбір від НБУ

16:05 Банківська таємниця в Україні — що це та чи хочуть її скасувати

14:50 Як зросли зарплати в Україні — статистика вакансій та галузей

06:40 В Україні оновились ціни на золото — тарифи ломбардів у січні

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Ексклюзив

06:33 Повторна ВЛК у лютому — кого з військовозобовʼязаних стосується

06:20 Чесні цифри — як змінювалася мінімальна зарплата у доларах

06:04 Як вагнерівці, Шторм Z і V воюють за Україну, — інтерв'ю РДК

15 січня 2025
Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Text

17:50 Зеленський пообіцяв Путіну жорстку відповідь, — ефір Вечір.LIVE

Text

17:42 В РДК висловилися стосовно відносин України та РФ після війни

Text

17:18 Виплати рідним полонених — адвокат про зміни з 1 лютого

Text

13:17 Стармер і Макрон говорили про миротворців в Україні, — День.LIVE

Text

13:04 Речник ОК "Захід" пояснив нюанси підготовки новобранців

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:37 Командир РДК пояснив, що змушує росіян йти на війну в Україну

Text

08:00 Що вимагатиме Путін на переговорах з Трампом — ефір Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало відомо, чому РДК не беруть участі в боях у Курській області

15 січня 2025
Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво