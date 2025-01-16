Косметика Dushka — скільки коштує відкрити франшизу

Косметика бренду Dushka. Фото: Google Maps

Стати власником бізнесу простіше, приєднавшись до відомої мережі. Тобто необхідно стати партнером популярного бренду, відкривши франшизу. Це дозволить уникнути проблем, характерних на перших етапах запровадження підприємницької діяльності. Варто лише зібрати інвестиції на запуск і почекати, поки вкладені кошти окупляться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, в яку суму обійдеться франшиза відомого бренду натуральної косметики Dushka.

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Скільки коштує франшиза

Dushka — це мережа магазинів натуральної косметики з Одеси. Бренд представлений у багатьох містах України, тож продукцію знають і люблять. Торгова марка приваблює тим, що більшість засобів виробляють вручну з використанням натуральних компонентів.

"Косметика Dushka не містять піноутворювачів, які сушать шкіру, жорстких силіконів, які руйнують волосся зсередини, парабенів та інших синтезованих компонентів, здатних накопичуватися в організмі і нашкодити йому", — йдеться на офіційному сайті.

Щоб відкрити магазин, необхідно знайти кошти на запуск бізнесу. Сума інвестицій індивідуальна для кожного об’єкта, але починається від 300 000 грн. Розмір вкладень залежить від витрат на оренду приміщення і ремонт, вартості обладнання, кількості найманих працівників тощо.

Мережа не вимагає від франчайзі паушального внеску (платіж за право користуватися торговою маркою), маркетингового збору та роялті. Період окупності в середньому становить 12 місяців і більше, проте може варіюватися залежно від регіону, макро- і мікроекономічних показників ринку.

Що отримають франчайзі

За свої гроші партнери Dushka отримають максимальну підтримку під час процесу відкриття закладу. Компанія допоможе знайти оптимальне місце для магазину і виконати ремонтні роботи. Плюс надасть:

готовий дизайн-проєкт;

маркетинговий план;

рекомендації щодо організації продажу;

необхідне програмне забезпечення і його подальшу технічну підтримку;

консультації з усіх бізнес-аспектів, питань IT, PR і маркетингу;

аналіз фінансових та операційних показників роботи магазину.

За необхідності можна організувати навчання з позиціонування бренду і техніки продажів. Від партнерів вимагають лише дотримуватися принципів корпоративної культури і цінностей, а також вести діяльність відповідно до стандартів мережі Dushka.

Нагадаємо, чудовим доповненням до магазину косметики може бути салон краси. Мережа G.Bar пропонує підприємцям можливість відкрити франшизу як в Україні, так і за кордоном. Але інвестиції потрібні чималі: паушальний внесок від 30 000 доларів, кошти на запуск і регулярні роялті.

Також ми писали, що за умови відсутності значної суми коштів підприємці-початківці можуть відкрити невелику кав’ярню бренду Aroma Kava. На вибір потенційних партнерів — різні формати закладів, що впливає на суму інвестицій. Вступний внесок оцінили у 75 000 грн.