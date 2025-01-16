Косметика Dushka — сколько стоит открыть франшизу

Косметика бренда Dushka. Фото: Google Maps

Стать владельцем бизнеса проще, присоединившись к известной сети. То есть необходимо стать партнером популярного бренда, открыв франшизу. Это позволит избежать проблем, характерных на первых этапах внедрения предпринимательской деятельности. Стоит лишь собрать инвестиции на запуск и подождать, пока вложенные деньги окупятся.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, в какую сумму обойдется франшиза известного бренда натуральной косметики Dushka.

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Сколько стоит франшиза

Dushka — это сеть магазинов натуральной косметики из Одессы. Бренд представлен во многих городах Украины, поэтому продукцию знают и любят. Торговая марка привлекает тем, что большинство средств производят вручную с использованием натуральных компонентов.

"Косметика Dushka не содержат пенообразователей, которые сушат кожу, жестких силиконов, которые разрушают волосы изнутри, парабенов и других синтезированных компонентов, способных накапливаться в организме и навредить ему", — говорится на официальном сайте.

Чтобы открыть магазин, необходимо найти деньги на запуск бизнеса. Сумма инвестиций индивидуальна для каждого объекта, но начинается от 300 000 грн. Размер вложений зависит от затрат на аренду помещения и ремонт, стоимости оборудования, количества наемных сотрудников и т.д.

Сеть не требует от франчайзи паушального взноса (платеж за право пользоваться торговой маркой), маркетингового сбора и роялти. Период окупаемости в среднем составляет 12 месяцев и более, однако может варьироваться в зависимости от региона, макро- и микроэкономических показателей рынка.

Что получат франчайзи

За свои деньги партнеры Dushka получат максимальную поддержку во время процесса открытия заведения. Компания поможет найти оптимальное место для магазина и выполнить ремонтные работы. Плюс предоставит:

готовый дизайн-проект;

маркетинговый план;

рекомендации по организации продаж;

необходимое программное обеспечение и его дальнейшую техническую поддержку;

консультации по всем бизнес-аспектам, вопросам IT, PR и маркетинга;

анализ финансовых и операционных показателей работы магазина.

При необходимости можно организовать обучение по позиционированию бренда и технике продаж. От партнеров требуют лишь придерживаться принципов корпоративной культуры и ценностей, а также вести деятельность в соответствии со стандартами сети Dushka.

Напомним, отличным дополнением к магазину косметики может быть салон красоты. Сеть G.Bar предлагает предпринимателям возможность открыть франшизу как в Украине, так и за рубежом. Но инвестиции нужны немалые: паушальный взнос от 30 000 долларов, средства на запуск и регулярные роялти.

Также мы писали, что при условии отсутствия значительной суммы денег начинающие предприниматели могут открыть небольшую кофейню бренда Aroma Kava. На выбор потенциальных партнеров — разные форматы заведений, что влияет на сумму инвестиций. Вступительный взнос оценили в 75 000 грн.