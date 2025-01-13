Відкрити франшизу в Україні – скільки коштує Lviv Croissants

Заклад Lviv Croissants у Чернівцях. Фото: Google Maps

Українські підприємці мають змогу заробляти за допомогою чужих бізнес-ідей. Потрібно лише відкрити франшизу, обравши впізнаваний бренд. Доведеться зібрати початкові інвестиції та купити право користуватися торговою маркою. Зате окупність не змусить себе довго чекати.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує франшиза відомої мережі Lviv Croissants.

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Який розмір інвестицій

Lviv Croissants — це успішна національна мережа пекарень у сфері швидкого харчування. Відкрито вже понад 160 закладів у 40 містах України. Пекарні пропонують асортимент свіжовипечених круасанів із різною начинкою: рибою, м’ясом, сиром, шоколадом тощо. Нестандартне поєднання інгредієнтів стало запорукою популярності Lviv Croissants.

На офіційному сайті бренду вказано, що для приєднання до франшизи підприємець повинен заплатити:

паушальний внесок (одноразовий платіж за користування ТМ) — 10 000 доларів;

інвестицію на запуск — від 30 000 доларів (для пекарень площею 30 кв.м), від 50 000 доларів (для закладів площею 50-100 кв.м), від 70 000 доларів (за площу 100-150 кв.м);

роялті — 3% від загального виторгу в місяць.

Тож коштів доведеться зібрати чимало. А період окупності інвестицій становить від 12 до 24 місяців. За ці гроші партнери отримають доступ до відпрацьованої бізнес-моделі, централізованого постачання монопродукту ексклюзивно для пекарень мережі, технології швидкого приготування круасанів тощо.

На плечі франчайзі (так називають партнера) ляже пошук підходящого приміщення, проведення ремонтних та інженерних робіт, а також закупівля технологічного обладнання, меблів, предметів інтер’єру, інвентарю. Зате мережа здійснюватиме щоденний супровід діяльності пекарні після відкриття. За необхідності можна провести навчання/стажування лінійного персоналу у львівському Центральному Офісі.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українці також можуть придбати франшизу іншого популярного львівського бренду. Йдеться про магазини-кав’ярні "Львівської Майстерні Шоколаду". Але потрібно накопичити паушальний внесок та зібрати інвестиції на запуск бізнесу.

Також ми писали, що відомий логістичний оператор "Нова пошта" запрошує підприємців приєднатися до компанії, відкривши франшизу. На вибір потенційних партнерів — пункти прийому/видачі, відділення і поштомати. Причому паушального внеску немає.