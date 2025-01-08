Купити відому франшизу – скільки треба грошей на відкриття у 2025 році

Приміщення "Львівської Майстерні Шоколаду". Фото: Google Maps

Щоб стати успішним бізнесменом, достатньо відкрити франшизу і користуватися впізнаваністю бренду. Проте легше сказати, ніж зробити, адже для купівлі чужої бізнес-ідеї потрібно чимало грошей. Звісно, розмір інвестицій залежить від масштабу і популярності торгової марки.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує одна з найбільш відомих в Україні франшиз.

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"Львівська Майстерня Шоколаду"

Цю назву знають по всій Україні. Мережа автентичних закладів, заснована в далекому 2009 році, стала невід’ємною частиною бренду сучасного Львова і вийшла далеко за межі міста, розширившись на численні крамниці та кав’ярні. Як повідомили на сайті Franchise Group, мережа представлена 52 закладами в 28 містах України. Ще 4 успішно функціонують у Баку.

Охочі підприємці можуть приєднатися до франшизи і відкрити "Львівську Майстерню Шоколаду" в рідному місті. Розмір інвестицій залежить від обраного формату закладу. Наприклад, щоб запустити виїзну мобільну точку (доступно для існуючих франчайзі), потрібно мати від 50 000 до 150 000 доларів. Період окупності становить від 6 місяців.

Для відкриття закладу в торговому центрі знадобиться:

вступний внесок — 15 000 доларів;

інвестиції на запуск — від 50 000 до 150 000 доларів;

площа приміщення — від 120 до 150 квадратних метрів;

персонал чисельністю від 12 осіб для двох змін.

Період окупності становить від 2 років. Для розміщення кав’ярні в місті (окремий вхід із фасадної частини житлового чи офісного будинку) потрібно вкласти 80 000-150 000 доларів на запуск і заплатити вступний внесок у розмірі 15 000 доларів. В усіх трьох випадках франчайзі повинен регулярно віддавати "господарю" франшизи від 3% до 6% обороту.

Що купує підприємець

За такі гроші підприємці отримують в користування повний франчайзинговий пакет, готову фінансову модель, торгову марку, дизайн-проєкт закладів, брендбук, допомогу з маркетингом/логістикою та багато іншого. В межах співпраці франчайзі матиме:

стабільне оновлення асортименту крамниці;

повне забезпечення шоколадними виробами виключно від виробника;

розробку і постачання сувенірної продукції;

забезпечення брендованими матеріалами і посудом;

регулярне оновлення меню;

дизайнерські послуги;

систему лояльності;

допомогу в контролі якості роботи персоналу та дотримання стандартів обслуговування.

Загалом відкриття франшизи справді вимагає немаленьких фінансових витрат, але інвестиції компенсуються відсутністю хвилювання щодо успішного розвитку бізнес-ідеї та багатосторонньою допомогою у веденні підприємницької діяльності.

Нагадаємо, українці можуть придбати готовий бізнес, користуючись послугами спеціалізованого порталу OLX. Там доступно чимало варіантів у різних цінових категоріях — від невеликих торгових точок і крамниць до готельних комплексів і виробничих підприємств.

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