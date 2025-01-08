Купить известную франшизу – сколько надо денег на открытие в 2025 году

Помещение "Львівської Майстерні Шоколаду". Фото: Google Maps

Чтобы стать успешным бизнесменом, достаточно открыть франшизу и пользоваться узнаваемостью бренда. Однако легче сказать, чем сделать, ведь для покупки чужой бизнес-идеи нужно немало денег. Конечно, размер инвестиций зависит от масштаба и популярности торговой марки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит одна из наиболее известных в Украине франшиз.

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"Львівська Майстерня Шоколаду"

Это название знают по всей Украине. Сеть аутентичных заведений, основанная в далеком 2009 году, стала неотъемлемой частью бренда современного Львова и вышла далеко за пределы города, расширившись на многочисленные магазины и кофейни. Как сообщили на сайте Franchise Group, сеть представлена 52 заведениями в 28 городах Украины. Еще 4 успешно функционируют в Баку.

Предприниматели могут присоединиться к франшизе и открыть "Львівську Майстерню Шоколаду" в родном городе. Размер инвестиций зависит от выбранного формата заведения. Например, чтобы запустить выездную мобильную точку (доступно для существующих франчайзи), нужно иметь от 50 000 до 150 000 долларов. Период окупаемости составляет от 6 месяцев.

Для открытия заведения в торговом центре понадобится:

вступительный взнос — 15 000 долларов;

инвестиции на запуск — от 50 000 до 150 000 долларов;

площадь помещения — от 120 до 150 квадратных метров;

персонал численностью от 12 человек для двух смен.

Период окупаемости составляет от 2 лет. Для размещения кофейни в городе (отдельный вход с фасадной части жилого или офисного здания) нужно вложить 80 000-150 000 долларов на запуск и заплатить вступительный взнос в размере 15 000 долларов. Во всех трех случаях франчайзи должен регулярно отдавать "хозяину" франшизы от 3% до 6% оборота.

Что покупает предприниматель

За такие деньги предприниматели получают в пользование полный франчайзинговый пакет, готовую финансовую модель, торговую марку, дизайн-проект заведений, брендбук, помощь с маркетингом/логистикой и многое другое. В рамках сотрудничества франчайзи будет иметь:

стабильное обновление ассортимента магазина;

полное обеспечение шоколадными изделиями исключительно от производителя;

разработку и поставку сувенирной продукции;

обеспечение брендированными материалами и посудой;

регулярное обновление меню;

дизайнерские услуги;

систему лояльности;

помощь в контроле качества работы персонала и соблюдения стандартов обслуживания.

В целом открытие франшизы действительно требует немаленьких финансовых затрат, но инвестиции компенсируются отсутствием волнения относительно успешного развития бизнес-идеи и многосторонней помощью в ведении предпринимательской деятельности.

Напомним, украинцы могут приобрести готовый бизнес, пользуясь услугами специализированного портала OLX. Там доступно немало вариантов в разных ценовых категориях — от небольших торговых точек и магазинов до гостиничных комплексов и производственных предприятий.

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