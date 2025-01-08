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Об'єднання Getty Images і Shutterstock — як це вплинуло на ринок

8 січня 2025 11:27
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Акції Getty Images та Shutterstock злетіли на 20% після оголошення про злиття
Логотипи Getty Images і Shutterstock на екрані смартфона. Фото: artnet.com
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Getty Images Holdings Inc. оголосила про плани придбати конкуруючу компанію Shutterstock Inc. Це призведе до створення об'єднаної структури з ринковою капіталізацією близько 3,7 мільярда доларів, включаючи боргові зобов'язання.

Про це пише Bloomberg.

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Повідомляється, що Getty Images запропонувала виплатити близько 28,85 долара за кожну акцію Shutterstock або обміняти на 13,67 акції Getty Images. Крім того, акціонери Shutterstock можуть вибрати змішаний варіант оплати, що поєднує гроші та акції Getty.

У рамках угоди Getty Images заплатить 331 мільйон доларів готівкою та надасть 319,4 мільйона своїх акцій. Після завершення злиття акціонери Getty Images володітимуть 54,7% об'єднаної компанії, а частка, що залишилася, перейде акціонерам Shutterstock. Нову компанію очолить генеральний директор Getty Images Крейг Пітерс.

Злиття об'єднає два найбільші американські постачальники ліцензійного візуального контенту. Нова структура об'єднає велику бібліотеку Getty Images із платформою Shutterstock, яка активно залучає авторів для завантаження контенту.

Це особливо актуально на тлі зміни ринку контенту під впливом технологій штучного інтелекту та масового поширення смартфонів, що здешевлюють виробництво візуальних матеріалів.

Після оголошення операції Shutterstock зросли на 44%, а Getty Images — на 100%. Компанії розраховують, що об'єднання допоможе оптимізувати витрати, підвищити прибутковість та запропонувати ширший спектр послуг для медіа, реклами та контент-індустрії.

Нагадаємо, нещодавно основні американські фондові індекси завершили торги в "червоній зоні". Інвестори розпочали новий рік, стикаючись із суперечливими сигналами — від стабільних показників ринку праці до зміцнення долара та падіння акцій Tesla.

Також відбулось різке падіння акцій південнокорейських компаній. Падіння було спричинене другим сезоном популярного серіалу "Гра в кальмара".

інвестиції гроші бізнес компанії акції

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