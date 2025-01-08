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Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

8 января 2025 11:27
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Акции Getty Images и Shutterstock взлетели на 20% после объявления о слиянии
Логотипы Getty Images и Shutterstock на экране смартфона. Фото: artnet.com
Дубровенко Артур - Редактор экономических новостей
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Getty Images Holdings Inc. объявила о планах приобрести конкурирующую компанию Shutterstock Inc. Это приведет к созданию объединенной структуры с рыночной капитализацией около 3,7 миллиарда долларов, включая долговые обязательства.

Об этом пишет Bloomberg.

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Сообщается, что Getty Images предложила выплатить около 28,85 доллара за каждую акцию Shutterstock или обменять на 13,67 акции Getty Images. Кроме того, акционеры Shutterstock могут выбрать смешанный вариант оплаты, сочетающий деньги и акции Getty.

В рамках сделки Getty Images заплатит 331 миллион долларов наличными и предоставит 319,4 миллиона своих акций. После завершения слияния акционеры Getty Images будут владеть 54,7% объединенной компании, а оставшаяся доля перейдет акционерам Shutterstock. Новую компанию возглавит генеральный директор Getty Images Крейг Питерс.

Слияние объединит два крупнейших американских поставщика лицензионного визуального контента. Новая структура объединит обширную библиотеку Getty Images с платформой Shutterstock, которая активно привлекает авторов для загрузки контента.

Это особенно актуально на фоне изменения рынка контента под влиянием технологий искусственного интеллекта и массового распространения смартфонов, удешевляющих производство визуальных материалов.

После объявления сделки Shutterstock выросли на 44%, а Getty Images — на 100%. Компании рассчитывают, что объединение поможет оптимизировать расходы, повысить прибыльность и предложить более широкий спектр услуг для медиа, рекламы и контент-индустрии.

Напомним, недавно основные американские фондовые индексы завершили торги в "красной зоне". Инвесторы начали новый год, сталкиваясь с противоречивыми сигналами — от стабильных показателей рынка труда до укрепления доллара и падения акций Tesla.

Также произошло резкое падение акций южнокорейских компаний. Падение было вызвано вторым сезоном популярного сериала "Игра в кальмара".

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