Открыть франшизу в Украине – сколько стоит Lviv Croissants

Заведение Lviv Croissants в Черновцах. Фото: Google Maps

Украинские предприниматели могут зарабатывать с помощью чужих бизнес-идей. Нужно лишь открыть франшизу, выбрав узнаваемый бренд. Придется собрать начальные инвестиции и купить право пользоваться торговой маркой. Зато окупаемость не заставит себя долго ждать.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит франшиза известной сети Lviv Croissants.

Читайте также:

Какой размер инвестиций

Lviv Croissants — это успешная национальная сеть пекарен в сфере быстрого питания. Открыто уже более 160 заведений в 40 городах Украины. Пекарни предлагают ассортимент свежевыпеченных круассанов с различной начинкой: рыбой, мясом, сыром, шоколадом и тому подобное. Нестандартное сочетание ингредиентов стало залогом популярности Lviv Croissants.

На официальном сайте бренда указано, что для присоединения к франшизе предприниматель должен заплатить:

паушальный взнос (единоразовый платеж за пользование ТМ) — 10 000 долларов;

инвестицию на запуск — от 30 000 долларов (для пекарен площадью 30 кв.м), от 50 000 долларов (для заведений площадью 50-100 кв.м), от 70 000 долларов (за площадь 100-150 кв.м);

роялти — 3% от общей выручки в месяц.

Так что денег придется собрать немало. А период окупаемости инвестиций составляет от 12 до 24 месяцев. За эти деньги партнеры получат доступ к отработанной бизнес-модели, централизованной поставке монопродукта эксклюзивно для пекарен сети, технологии быстрого приготовления круассанов и т.д.

На плечи франчайзи (так называют партнера) ляжет поиск подходящего помещения, проведение ремонтных и инженерных работ, а также закупка технологического оборудования, мебели, предметов интерьера, инвентаря. Зато сеть будет осуществлять ежедневное сопровождение деятельности пекарни после открытия. При необходимости можно провести обучение/стажировку линейного персонала во львовском Центральном Офисе.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы также могут приобрести франшизу другого популярного львовского бренда. Речь идет о магазинах-кофейнях "Львівської Майстерні Шоколаду". Но нужно накопить паушальный взнос и собрать инвестиции на запуск бизнеса.

Также мы писали, что известный логистический оператор "Новая почта" приглашает предпринимателей присоединиться к компании, открыв франшизу. На выбор потенциальных партнеров — пункты приема/выдачи, отделения и почтоматы. Причем паушального взноса нет.