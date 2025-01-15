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Скільки коштує франшиза відомої мережі салонів краси G.Bar

15 січня 2025 16:11
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Франшиза G.Bar – скільки коштує відкрити салон краси в Україні
Нанесення макіяжу в салоні краси. Фото: Google Maps
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Українські підприємці можуть приєднатися до мережі б'юті-барів G.Bar, відкривши франшизу. Але доведеться зібрати немаленьку суму інвестицій, щоб купити можливість використання торгової марки. Зате за свої гроші бізнесмени отримають повний супровід до запуску і підтримку в процесі діяльності.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує франшиза G.Bar.

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Які потрібні інвестиції

Бренд заснували у 2015 році київські підприємниці Лєра Бородіна та Сабіна Мусіна. В закладах надають послуги манікюру, педикюру, макіяжу, укладки, фарбування, стрижки, ритуалів по догляду за волоссям, а також нарощування вій і моделювання, фарбування брів. Плюс клієнти можуть придбати доглядову та декоративну косметику від професійних брендів.

Майже за 10 років існування мережа розрослася до міжнародного представника б’юті-сектору, адже салони краси функціонують у багатьох країнах. Аби приєднатися до команди G.Bar, потрібно назбирати чималу суму інвестицій. По-перше, паушальний внесок. Розмір починається від 30 000 доларів і залежить від міста.

"Вступний внесок формується, виходячи з вартості бренду, потенціалу ринку і витрат, пов'язаних із включенням нового об'єкта у франчайзингову мережу", — зазначили фахівці порталу KNIN.

Що стосується фінансових вкладень у запуск, то сума стартує від 65 000 доларів. Це також індивідуально, оскільки залежить від обраної бізнес-моделі, приміщення, орендної плати, вартості ремонту/обладнання, кількості працівників, яким треба платити зарплату.

Не варто забувати про обов’язковий відсоток від обороту: франчайзі (партнери G.Bar) повинні регулярно виплачувати компанії 5%, починаючи з першого місяця роботи. Період окупності в середньому становить 20-22 місяці, але може збільшитися до 36 місяців, якщо буде несприятлива ситуація в регіоні.

Що отримають франчайзі

За свої гроші інвестори-підприємці отримають повний супровід проєкту до запуску бізнесу:

  • фінансовий/PR/маркетинговий/HR/IT-супровід;
  • розробку унікального дизайн-проєкту;
  • консультації менеджерів;
  • супровід ремонтних робіт;
  • формування переліку послуг та асортименту косметики, товарів;
  • рекомендації при первинній закупівлі продукції.

Плюс протягом ведення діяльності партнери матимуть операційну підтримку персонального менеджера, зможуть ознайомитися з аналізом фінансових показників роботи б'юті-бару. Від франчайзі вимагають лише відповідності усім стандартам мережі G.Bar, дотримання корпоративної культури та виконання плану.

Нагадаємо, українці можуть долучитися до мережі кав’ярень Aroma Kava, купивши франшизу. Розмір інвестицій залежить від обраного формату закладу, але починається від 250 000 грн. Плюс треба заплатити паушальний внесок у сумі 75 000 грн.

Також ми писали, скільки коштує франшиза відомої мережі Lviv Croissants. Заклади бренду присутні в багатьох українських містах, а впізнаваність торгової марки на високому рівні, тож окупності інвестицій не доведеться довго чекати.

інвестиції гроші макіяж бізнес підприємці

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