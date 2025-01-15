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Сколько стоит франшиза известной сети салонов красоты G.Bar

15 января 2025 16:11
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Франшиза G.Bar – сколько стоит открыть салон красоты в Украине
Нанесение макияжа в салоне красоты. Фото: Google Maps
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Украинские предприниматели могут присоединиться к сети б'юти-баров G.Bar, открыв франшизу. Но придется собрать немаленькую сумму инвестиций, чтобы купить возможность использования торговой марки. Зато за свои деньги бизнесмены получат полное сопровождение до запуска и поддержку в процессе деятельности.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит франшиза G.Bar.

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Какие нужны инвестиции

Бренд основали в 2015 году киевские предпринимательницы Лера Бородина и Сабина Мусина. В заведениях предоставляют услуги маникюра, педикюра, макияжа, укладки, окрашивания, стрижки, ритуалов по уходу за волосами, а также наращивания ресниц и моделирования, окрашивания бровей. Плюс клиенты могут приобрести уходовую и декоративную косметику от профессиональных брендов.

Почти за 10 лет существования сеть разрослась до международного представителя б’юті-сектора, ведь салоны красоты функционируют во многих странах. Чтобы присоединиться к команде G.Bar, нужно собрать немалую сумму инвестиций. Во-первых, паушальный взнос. Размер начинается от 30 000 долларов и зависит от города.

"Вступительный взнос формируется, исходя из стоимости бренда, потенциала рынка и затрат, связанных с включением нового объекта во франчайзинговую сеть", — отметили специалисты портала KNIN.

Что касается финансовых вложений в запуск, то сумма стартует от 65 000 долларов. Это тоже индивидуально, поскольку зависит от выбранной бизнес-модели, помещения, арендной платы, стоимости ремонта/оборудования, количества сотрудников, которым надо платить зарплату.

Не стоит забывать об обязательном проценте от оборота: франчайзи (партнеры G.Bar) должны регулярно выплачивать компании 5%, начиная с первого месяца работы. Период окупаемости в среднем составляет 20-22 месяца, но может увеличиться до 36 месяцев, если будет неблагоприятная ситуация в регионе.

Что получат франчайзи

За свои деньги инвесторы-предприниматели получат полное сопровождение проекта до запуска бизнеса:

  • финансовое/PR/маркетинговое/HR/IT-сопровождение;
  • разработку уникального дизайн-проекта;
  • консультации менеджеров;
  • сопровождение ремонтных работ;
  • формирование перечня услуг и ассортимента косметики, товаров;
  • рекомендации при первичной закупке продукции.

Плюс на протяжении ведения деятельности партнеры будут иметь операционную поддержку персонального менеджера, смогут ознакомиться с анализом финансовых показателей работы б'юти-бара. От франчайзи требуют лишь соответствия всем стандартам сети G.Bar, соблюдения корпоративной культуры и выполнения плана.

Напомним, украинцы могут присоединиться к сети кофеен Aroma Kava, купив франшизу. Размер инвестиций зависит от выбранного формата заведения, но начинается от 250 000 грн. Плюс надо заплатить паушальный взнос в сумме 75 000 грн.

Также мы писали, сколько стоит франшиза известной сети Lviv Croissants. Заведения бренда присутствуют во многих украинских городах, а узнаваемость торговой марки на высоком уровне, поэтому окупаемости инвестиций не придется долго ждать.

инвестиции деньги макияж бизнес предприниматели

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