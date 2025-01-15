Франшиза G.Bar – сколько стоит открыть салон красоты в Украине

Сколько стоит франшиза известной сети салонов красоты G.Bar
Украинские предприниматели могут присоединиться к сети б'юти-баров G.Bar, открыв франшизу. Но придется собрать немаленькую сумму инвестиций, чтобы купить возможность использования торговой марки. Зато за свои деньги бизнесмены получат полное сопровождение до запуска и поддержку в процессе деятельности.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит франшиза G.Bar.
Какие нужны инвестиции
Бренд основали в 2015 году киевские предпринимательницы Лера Бородина и Сабина Мусина. В заведениях предоставляют услуги маникюра, педикюра, макияжа, укладки, окрашивания, стрижки, ритуалов по уходу за волосами, а также наращивания ресниц и моделирования, окрашивания бровей. Плюс клиенты могут приобрести уходовую и декоративную косметику от профессиональных брендов.
Почти за 10 лет существования сеть разрослась до международного представителя б’юті-сектора, ведь салоны красоты функционируют во многих странах. Чтобы присоединиться к команде G.Bar, нужно собрать немалую сумму инвестиций. Во-первых, паушальный взнос. Размер начинается от 30 000 долларов и зависит от города.
"Вступительный взнос формируется, исходя из стоимости бренда, потенциала рынка и затрат, связанных с включением нового объекта во франчайзинговую сеть", — отметили специалисты портала KNIN.
Что касается финансовых вложений в запуск, то сумма стартует от 65 000 долларов. Это тоже индивидуально, поскольку зависит от выбранной бизнес-модели, помещения, арендной платы, стоимости ремонта/оборудования, количества сотрудников, которым надо платить зарплату.
Не стоит забывать об обязательном проценте от оборота: франчайзи (партнеры G.Bar) должны регулярно выплачивать компании 5%, начиная с первого месяца работы. Период окупаемости в среднем составляет 20-22 месяца, но может увеличиться до 36 месяцев, если будет неблагоприятная ситуация в регионе.
Что получат франчайзи
За свои деньги инвесторы-предприниматели получат полное сопровождение проекта до запуска бизнеса:
- финансовое/PR/маркетинговое/HR/IT-сопровождение;
- разработку уникального дизайн-проекта;
- консультации менеджеров;
- сопровождение ремонтных работ;
- формирование перечня услуг и ассортимента косметики, товаров;
- рекомендации при первичной закупке продукции.
Плюс на протяжении ведения деятельности партнеры будут иметь операционную поддержку персонального менеджера, смогут ознакомиться с анализом финансовых показателей работы б'юти-бара. От франчайзи требуют лишь соответствия всем стандартам сети G.Bar, соблюдения корпоративной культуры и выполнения плана.
Напомним, украинцы могут присоединиться к сети кофеен Aroma Kava, купив франшизу. Размер инвестиций зависит от выбранного формата заведения, но начинается от 250 000 грн. Плюс надо заплатить паушальный взнос в сумме 75 000 грн.
Также мы писали, сколько стоит франшиза известной сети Lviv Croissants. Заведения бренда присутствуют во многих украинских городах, а узнаваемость торговой марки на высоком уровне, поэтому окупаемости инвестиций не придется долго ждать.
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