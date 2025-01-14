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Скільки коштує франшиза Aroma Kava та які потрібні інвестиції

14 січня 2025 15:05
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Франшиза Aroma Kava – скільки треба грошей, щоб відкрити кав’ярню
Заклад Aroma Kava. Фото: Google Maps
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Щоб заробляти на популярній торговій марці, достатньо зібрати кошти і купити франшизу. Такий підхід до співпраці з брендами дозволяє економити час на розкрутці ініціативи, а період окупності значно коротший, ніж у випадку з новим бізнесом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, скільки коштує франшиза Aroma Kava.

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Що таке Aroma Kava та які потрібні інвестиції

Бренд вважається одним із найбільших мереж кав’ярень в Україні. Перший заклад відкрився в далекому 2014 році в Харкові, відтоді кількість об’єктів збільшилася в рази. Клієнти неодноразово порівнювали Aroma Kava зі Starbucks, називаючи бренд українським аналогом американської компанії.

Мережа розширюється невпинними темпами і вже вийшла за межі України. У січні 2023 року перший заклад Aroma Kava відкрився у столиці Болгарії Софії. Власники заохочують франчайзі звертати увагу на свою торгову марку, встановлюючи вигідні умови співпраці.

Аби стати партнерами, українцям потрібно назбирати інвестиції на запуск і паушальний внесок (одноразовий платіж за користування ТМ). Сума залежить від обраного формату закладу, загалом можна відкрити чотири різні торгові об’єкти:

  • кав'ярня типу "острівець" (6-9 кв.м) — від 250 000 грн;
  • к​​​​​​ав’ярня без входу з напоями, десертами і випічкою — від 350 000 грн;
  • кав’ярня з входом — від 450 000 грн;
  • кав’ярня з входом (додатковий асортимент) — від 800 000 грн.

Одноразовий внесок становить 75 000 грн, незалежно від обраного формату закладу. Франчайзі потрібно регулярно платити роялті та маркетинговий збір у розмірі 2% від обороту.

Що отримують партнери Aroma Kava

За свої гроші франчайзі отримають доступ до готової бізнес-моделі, матимуть супровід менеджера на всіх етапах відкриття і роботи, маркетингову підтримку, розподіл ризиків, єдину бонусну програму, готове CRM-рішення. Компанія може організувати навчальні програми, стажування для персоналу, допомогу в перевірці кваліфікації працівників тощо.

Звісно, підприємцям надають авторські рецептури напоїв і десертів, брендовані матеріали. Вони отримують візуалізацію майбутньої кав’ярні, план електрики та освітлення, допомогу з перевіркою приміщення на всіх етапах будівництва. Тобто партнерів не залишають без підтримки, розуміючи, що досягнення результату є спільною місією.

Нагадаємо, популярний логістичний оператор "Нова пошта" співпрацює з бізнесменами у форматі франшизи. Підприємці можуть придбати право користування брендом, відкрити відділення чи поштомат і надавати послуги клієнтам. Компанія навіть не встановила паушальний внесок.

Також ми писали, що підприємці продають готові бізнеси на OLX. Наприклад, їм негайно знадобилися кошти чи вони планують переїхати, а керувати справами на відстані не мають бажання. Купити можна як невеликі кав’ярні чи магазинчики, так і ресторани, готелі, виробництва тощо.  

інвестиції гроші кава доходи відомі бренди

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