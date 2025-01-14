Франшиза Aroma Kava – сколько надо денег, чтобы открыть кофейню

Заведение Aroma Kava. Фото: Google Maps

Чтобы зарабатывать на популярной торговой марке, достаточно собрать деньги и купить франшизу. Такой подход к сотрудничеству с брендами позволяет экономить время на раскрутке инициативы, а период окупаемости значительно короче, чем в случае с новым бизнесом.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит франшиза Aroma Kava.

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Что такое Aroma Kava и какие нужны инвестиции

Бренд считается одним из крупнейших сетей кофеен в Украине. Первое заведение открылось в далеком 2014 году в Харькове, с тех пор количество объектов увеличилось в разы. Клиенты неоднократно сравнивали Aroma Kava со Starbucks, называя бренд украинским аналогом американской компании.

Сеть расширяется неустанными темпами и уже вышла за пределы Украины. В январе 2023 года первое заведение Aroma Kava открылось в столице Болгарии — Софии. Владельцы поощряют франчайзи обращать внимание на свою торговую марку, устанавливая выгодные условия сотрудничества.

Чтобы стать партнерами, украинцам нужно насобирать инвестиции на запуск и паушальный взнос (единоразовый платеж за пользование ТМ). Сумма зависит от выбранного формата заведения, всего можно открыть четыре разных торговых объекта:

кофейня типа "островок" (6-9 кв.м) — от 250 000 грн;

кофейня без входа с напитками, десертами и выпечкой — от 350 000 грн;

кофейня с входом — от 450 000 грн;

кофейня с входом (дополнительный ассортимент) — от 800 000 грн.

Единоразовый взнос составляет 75 000 грн, независимо от выбранного формата заведения. Франчайзи нужно регулярно платить роялти и маркетинговый сбор в размере 2% от оборота.

Что получают партнеры Aroma Kava

За свои деньги франчайзи получат доступ к готовой бизнес-модели, будут иметь сопровождение менеджера на всех этапах открытия и работы, маркетинговую поддержку, распределение рисков, единую бонусную программу, готовое CRM решение. Компания может организовать учебные программы, стажировки для персонала, помощь в проверке квалификации сотрудников и т.д.

Конечно, предпринимателям предоставляют авторские рецептуры напитков и десертов, брендированные материалы. Они получают визуализацию будущей кофейни, план электрики и освещения, помощь с проверкой помещения на всех этапах строительства. То есть партнеров не оставляют без поддержки, понимая, что достижение результата является общей миссией.

Напомним, популярный логистический оператор "Новая почта" сотрудничает с бизнесменами в формате франшизы. Предприниматели могут приобрести право пользования брендом, открыть отделение или почтомат и предоставлять услуги клиентам. Компания даже не установила паушальный взнос.

Также мы писали, что предприниматели продают готовые бизнесы на OLX. Например, им срочно понадобились деньги или они планируют переехать, а управлять делами на расстоянии не имеют желания. Купить можно как небольшие кофейни или магазинчики, так и рестораны, гостиницы, производства и др.