Чаевые в ресторанах — когда с украинцев могут требовать плату за обслуживание

Официант бежит к клиенту. Фото: УНИАН

Чаевые — это тема, которая вызывает немало споров уже много лет. Одни считают, что они являются важной частью ресторанного бизнеса, другие же настаивают, что заработная плата официантов должна покрываться самими ресторанами, а не клиентами.

Этот вопрос урегулирован Гражданским кодексом Украины.

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Должны ли клиенты оставлять чаевые

В многих странах уйти из ресторана не оставив чаевые считается недостойным поступком. Обычно люди оставляют 5-10% от суммы счета. В Украине же чаевые являются добровольными, поскольку все расходы на работу ресторана и приготовление еды уже включены в стоимость блюд.

Однако есть заведения, добавляющие отдельную плату за обслуживание, независимо от желания клиентов. Хотя это может вызвать возмущение, такая практика является законной, но есть важный нюанс.

Клиент должен быть заранее проинформирован о дополнительной плате за обслуживание и согласиться с этими условиями. Обычно эта информация указана в меню. Если уровень обслуживания соответствует требованиям, клиент должен оплатить указанный процент. Отказаться от чаевых можно только в случае неудовлетворительного качества услуг или еды.

Что произойдет, если не оплатить счет в ресторане

Согласно Гражданскому кодексу Украины, посещение заведения общественного питания является заключением публичного договора, по которому одна сторона обязуется предоставить услуги, а другая — оплатить их стоимость.

Если клиент отказывается оплатить счет, а в некоторых заведениях это включает также плату за обслуживание, представители ресторана могут вызвать полицию.

Судебная практика показывает, что заведения редко обращаются к правоохранителям и часто пытаются найти компромисс с клиентами мирным путем. Однако, если дело попадает в суд, обычно суд принимает сторону заведения, и клиент должен оплатить не только сумму счета, но и судебные издержки.

Ранее мы писали, что кассационный административный суд, который является частью Верховного Суда, принял решение, что кальяны нельзя использовать в заведениях ресторанного бизнеса. Это определено новым вариантом закона от 11 июля 2022 года. Услуги, связанные с кальянами, подлежат строгому запрету, и нарушение этих норм карается штрафами.

Также мы рассказывали, что день рождения — важное событие, когда хочется порадовать своих близких. Деньги всегда остаются актуальным вариантом подарка, но возникает вопрос, какую сумму выбрать, чтобы именинник остался доволен, а ваш бюджет не пострадал.