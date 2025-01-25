Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Деньги за обслуживание — когда вам могут "выставить" чаевые arrow

Деньги за обслуживание — когда вам могут "выставить" чаевые

25 января 2025 13:08
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Чаевые в ресторанах — когда с украинцев могут требовать плату за обслуживание
Официант бежит к клиенту. Фото: УНИАН
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Чаевые — это тема, которая вызывает немало споров уже много лет. Одни считают, что они являются важной частью ресторанного бизнеса, другие же настаивают, что заработная плата официантов должна покрываться самими ресторанами, а не клиентами.

Этот вопрос урегулирован Гражданским кодексом Украины.

Читайте также:

Должны ли клиенты оставлять чаевые

В многих странах уйти из ресторана не оставив чаевые считается недостойным поступком. Обычно люди оставляют 5-10% от суммы счета. В Украине же чаевые являются добровольными, поскольку все расходы на работу ресторана и приготовление еды уже включены в стоимость блюд.

Однако есть заведения, добавляющие отдельную плату за обслуживание, независимо от желания клиентов. Хотя это может вызвать возмущение, такая практика является законной, но есть важный нюанс.

Клиент должен быть заранее проинформирован о дополнительной плате за обслуживание и согласиться с этими условиями. Обычно эта информация указана в меню. Если уровень обслуживания соответствует требованиям, клиент должен оплатить указанный процент. Отказаться от чаевых можно только в случае неудовлетворительного качества услуг или еды.

Что произойдет, если не оплатить счет в ресторане

Согласно Гражданскому кодексу Украины, посещение заведения общественного питания является заключением публичного договора, по которому одна сторона обязуется предоставить услуги, а другая — оплатить их стоимость.

Если клиент отказывается оплатить счет, а в некоторых заведениях это включает также плату за обслуживание, представители ресторана могут вызвать полицию.

Судебная практика показывает, что заведения редко обращаются к правоохранителям и часто пытаются найти компромисс с клиентами мирным путем. Однако, если дело попадает в суд, обычно суд принимает сторону заведения, и клиент должен оплатить не только сумму счета, но и судебные издержки.

Ранее мы писали, что кассационный административный суд, который является частью Верховного Суда, принял решение, что кальяны нельзя использовать в заведениях ресторанного бизнеса. Это определено новым вариантом закона от 11 июля 2022 года. Услуги, связанные с кальянами, подлежат строгому запрету, и нарушение этих норм карается штрафами.

Также мы рассказывали, что день рождения — важное событие, когда хочется порадовать своих близких. Деньги всегда остаются актуальным вариантом подарка, но возникает вопрос, какую сумму выбрать, чтобы именинник остался доволен, а ваш бюджет не пострадал.

закон деньги рестораны счета оплата

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:16 Олег Филимонов слагает полномочия депутата Одесского горсовета

15:15 В Харьков придет весна на выходные — прогноз погоды на завтра

15:05 Продажа Бущана из Динамо под угрозой срыва

14:57 Зеленский заявил, что военная помощь от США не закончилась

14:56 В Чехии могут появиться центры для возвращения украинцев домой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Центр противодействия коррупции подал в НАБУ на Умерова — детали

14:46 В Одесской области временно закрыли пункт пропуска с Молдовой

14:21 Пенсия в размере 10 тыс. гривен — что нужно знать одесситам

14:11 Зеленский встретился с Санду — основной темой стала энергетика

13:50 Поезд Киев-Одесса ускорили — новые графики маршрута

15:16 Олег Филимонов слагает полномочия депутата Одесского горсовета

15:15 В Харьков придет весна на выходные — прогноз погоды на завтра

15:05 Продажа Бущана из Динамо под угрозой срыва

14:57 Зеленский заявил, что военная помощь от США не закончилась

14:56 В Чехии могут появиться центры для возвращения украинцев домой

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

14:53 Центр противодействия коррупции подал в НАБУ на Умерова — детали

14:46 В Одесской области временно закрыли пункт пропуска с Молдовой

14:21 Пенсия в размере 10 тыс. гривен — что нужно знать одесситам

14:11 Зеленский встретился с Санду — основной темой стала энергетика

13:50 Поезд Киев-Одесса ускорили — новые графики маршрута

06:49 Закончит ли Трамп войну: чего хотят США и на что согласна Украина

06:40 В Украине обновились цены на латунь — сколько платят за лом

24 января 2025

06:40 Цены на алюминий в Украине — как обновилась стоимость в январе

06:20 Пенсии по баллам — все о новой системе и что будет с выплатами

23 января 2025

06:40 Цены на медь в Украине — сколько дают за цветные металлы

06:20 Цены на недвижимость в Украине — как подорожала аренда в 2025

22 января 2025

06:40 Новые цены на лом в январе — сколько дают за чермет в Украине

21 января 2025

07:40 Что изменится в Украине при Трампе — остановка войны и помощи

06:40 В Украине ежедневно дорожает золото — новые цены в ломбардах

06:30 Кукуруза быстро дорожает — в Украине обновились цены на зерновые

Text

00:00 Приговоров для представителей ТЦК почти нет, — Кравец

24 января 2025
Text

19:17 Зеленскому 47 — о чем одесситы хотят поговорить с президентом

Text

17:50 Кабмин изменил отсрочки для студентов — эфир Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко раскритиковал возможное снижение призывного возраста

Text

13:00 Демченко высказался по поводу суда над командиром 155-й бригады

Text

13:00 Трамп может встретиться с Путиным — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

11:02 Братчук сообщил, какая ситуация в Великой Новоселке на Донеччине

Text

09:45 В ГСЧС Киевщины сообщили об увеличении жертв ночной атаки

Text

08:00 Трамп анонсировал встречу с Путиным — эфир Ранок.LIVE

23 января 2025
Text

22:03 Нардеп заявил о фактах торговли между бригадой Галушкина и РФ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:46 Какие льготы могут оформить женщины 60+ в 2025 году — список

16 января 2025

14:27 Салат из свеклы по рецепту из ресторана — очень вкусно и полезно

19 января 2025

06:22 Что делать, если силой удерживают в ТЦК — юристы дали советы

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

18 января 2025

15:12 Тарифы для пенсионеров — от какого оператора выбрать в 2025 году

19 января 2025

15:15 Требования к украинцам в Германии — почему депортируют в 2025

15 января 2025

20:00 Четыре очереди мобилизации — кто пойдет служить первым

16 января 2025

17:12 Цены на яйца уже не те, но есть бюджетный вариант — где искать

20 января 2025

12:10 Яйца и еще 3 ингредиента — салат за 2 мин, невозможно оторваться

23:23 Как в "Резерв+" узнать, находишься ли ты в розыске