Хто відкрив найбільше ресторанів у 2024 — рейтинг закладів

Заклад харчування. Фото: Google Maps

Сфера громадського харчування зазнала відчутних змін у 2024 році. Якісь компанії змогли впоратися з викликами воєнного часу та відновили діяльність майже до рівня 2021 року, а хтось залишився за бортом ресторанного бізнесу. З’ясувалося, які бренди відкрили найбільше нових локацій за минулий рік.

Про це йдеться в дослідженні фудтех-компанії Poster.

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Рейтинг ресторанів за кількістю нових закладів

На першому місці опинилася мережа Pizza Day, яка розпочала свою історію у грудні 2017 року, коли відкрився перший заклад у Дніпрі. За 2024-й бренд збільшив кількість локацій по Україні на 81 об’єкт. В розширенні допомагають франчайзі, які активно купують право користуватися торговою маркою Pizza Day.

Відомо, що для відкриття ресторану потрібно зібрати 35 000 доларів інвестицій на запуск плюс 10 000 доларів паушального внеску (одноразового платежу).

Далі в рейтингу розташувалися такі відомі бренди з кількістю нових локацій у 2024 році:

"Галя Балувана" — 70;

"Файні Льоди" — 53;

Edes — 33;

I love Kebab — 33;

СoffeArt — 26;

"Київська шаурма №1" — 25;

"Сімейна пекарня" — 24;

Vanil — 23;

Lviv Croissants — 22;

Foodie Space — 14.

Рейтинг ресторанів за кількістю нових локацій у 2024 році. Фото: Poster

"54% опитаних рестораторів зазначають, що показники роботи закладів у 2024 році нижчі за очікувані. В дослідженні минулого року таких респондентів було 43%. Тим часом, 11% опитаних вважають, що показники перевищили очікування. Найскладніше було наймати та утримувати команди, працювати під час відключень світла. Підприємців турбувала мобілізація персоналу, власна мотивація та перевірки бізнесу", — йдеться в матеріалі Poster.

І хоча ресторатори намагалися втримати ціни, адаптувавшись до генераторної економіки, темпи інфляції далися взнаки. Як результат, виручка закладів громадського харчування у 2024 році зросла на 10%, а cередній чек — на 17%. Тобто виросла вартість послуг, а відвідуваність впала на 3%.

Нагадаємо, українці можуть відкрити заклад харчування, купивши франшизу популярного бренду. Відомий кулінар Євген Клопотенко запустив мережу бістро української кухні Beetroot, доєднатися до якої можуть підприємця як в Україні, так і за кордоном. Але потрібні чималі інвестиції.

Також ми писали, як постраждав перший в Україні заклад McDonald's, відкритий у 1997 році біля станції метро "Лук’янівська" в Києві. Його обстрілювали 4 рази протягом повномасштабної війни, найсильніше руйнування ресторан отримав 18 січня 2025 року.