Кто открыл больше всего ресторанов в 2024 году – рейтинг заведений

Заведение питания. Фото: Google Maps

Сфера общественного питания претерпела ощутимые изменения в 2024 году. Какие-то компании смогли справиться с вызовами военного времени и восстановили деятельность почти до уровня 2021 года, а кто-то остался за бортом ресторанного бизнеса. Выяснилось, какие бренды открыли больше всего новых локаций за прошлый год.

Об этом говорится в исследовании фудтех-компании Poster.

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Рейтинг ресторанов по количеству новых заведений

На первом месте оказалась сеть Pizza Day, которая начала свою историю в декабре 2017 года, когда открылось первое заведение в Днепре. За 2024-й бренд увеличил количество локаций по Украине на 81 объект. В расширении помогают франчайзи, которые активно покупают право пользоваться торговой маркой Pizza Day.

Известно, что для открытия ресторана нужно собрать 35 000 долларов инвестиций на запуск плюс 10 000 долларов паушального взноса (единоразового платежа).

Далее в рейтинге расположились такие известные бренды с количеством новых локаций в 2024 году:

"Галя Балувана" — 70;

"Файні Льоди" — 53;

Edes — 33;

I love Kebab — 33;

СoffeArt — 26;

"Київська шаурма №1" — 25;

"Сімейна пекарня" — 24;

Vanil — 23;

Lviv Croissants — 22;

Foodie Space — 14;

Рейтинг ресторанов по количеству новых локаций в 2024 году. Фото: Poster

"54% опрошенных рестораторов отмечают, что показатели работы заведений в 2024 году ниже ожидаемых. В исследовании прошлого года таких респондентов было 43%. Между тем 11% опрошенных считают, что показатели превысили ожидания. Сложнее всего было нанимать и удерживать команды, работать во время отключений света. Предпринимателей беспокоила мобилизация персонала, собственная мотивация и проверки бизнеса", — говорится в материале Poster.

И хотя рестораторы пытались удержать цены, адаптировавшись к генераторной экономике, темпы инфляции дали о себе знать. Как результат, выручка заведений общественного питания в 2024 году выросла на 10%, а средний чек — на 17%. То есть увеличилась стоимость услуг, а посещаемость упала на 3%.

Напомним, украинцы могут открыть заведение питания, купив франшизу популярного бренда. Известный кулинар Евгений Клопотенко запустил сеть бистро украинской кухни Beetroot, присоединиться к которой могут предпринимателя как в Украине, так и за рубежом. Но требуются немалые инвестиции.

Также мы писали, как пострадало первое в Украине заведение McDonald's, открытое в 1997 году возле станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Его обстреливали 4 раза в течение полномасштабной войны, самые сильные разрушения ресторан получил 18 января 2025 года.