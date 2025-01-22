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Франшиза від Клопотенка — скільки коштує відкрити свій заклад

22 січня 2025 17:13
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Франшиза Beetroot від Клопотенка – скільки коштує та які потрібні інвестиції
Євген Клопотенко з кухарями на кухні. Фото: Ievgen Klopotenko/Facebook
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Відомий кулінар Євген Клопотенко разом зі співзасновницею Нової пошти Інною Поперешнюк запустили франшизу бістро української кухні Beetroot. Відкрити заклад, концепція якого побудована на основі кав’ярні "Інші", обійдеться підприємцям недешево.

Про це йдеться на офіційному сайті гастрохолдингу "Інакші".

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Скільки коштує франшиза

Назва Beetroot перекладається як "буряк". За словами Євгена Клопотенка, він шукав слово, яке б одночасно розповідало про їжу та Україну за кордоном. Адже на світовому ринку дуже велика конкуренція, і саме міжнародна співпраця більше всього цікавить засновників.

Аби стати партнером і запустити власний бізнес по франшизі, потрібно зібрати чималу суму інвестицій. Фінансові витрати включають:

  • паушальний внесок (одноразовий платіж на старті) — 60 000 доларів;
  • загальну суму вкладень у відкриття (оренда, ремонт, закупка обладнання тощо) — від 100 000 доларів;
  • роялті (щомісячні відрахування) — 5% від обороту.

При цьому франчайзі обіцяють середньомісячний дохід на рівні від 45 900 доларів, чистий щомісячний прибуток — від 4 000 доларів, окупність інвестицій — від 24 до 32 місяців, вихід у точку беззбитковості — з третього місяця роботи.

Що отримають партнери

За свої гроші підприємці отримають повний організаційний супровід, який включає аналіз локального ринку для адаптації бізнес-моделі, детальний фінансовий план, юридичні та податкові консультації, налаштування єдиної CRM-системи.

Команда зможе пройти навчання через автоматизовану FMS-платформу. Персонал дізнається про стандарти роботи бістро та вимоги до обслуговування клієнтів. А працівникам на керівних посадах доведеться пройти перевірку знань за допомогою іспиту.

Клопотенко також забезпечить рекламний супровід, наприклад, розповість про заклад на власних сторінках у соціальних мережах. Франчайзі нададуть макети матеріалів, вивісок і брендованої продукції для просування бренду. Плюс у засобах масової інформації опублікують статті про відкриття нового бістро.

У процесі діяльності партнери зможуть консультуватися стосовно управління. Компанія регулярно проводитиме курси з підвищення кваліфікації та майстер-класи для команди. Також заклад отримає допомогу з маркетинговим просуванням, зокрема з формуванням глобальної концепції розвитку мережі та її адаптацією під локальний ринок.

Нагадаємо, українці можуть приєднатися до мережі Lviv Croissants, придбавши франшизу. Це відомий львівський бренд пекарень, представлений у 40 містах України. Щоб відкрити заклад, треба назбирати кошти на паушальний внесок і запуск бізнесу. Плюс доведеться регулярно платити роялті.

Також ми писали, скільки коштує відкрити франшизу Aroma Kava в Україні. Харківський бренд, відкритий в далекому 2014 році, розширився на всю територію держави, а напої настільки сподобалися громадянам, що перетворили Aroma Kava на місцевий аналог Starbucks.

Євген Клопотенко гроші ресторани бізнес фінанси

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