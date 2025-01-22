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Франшиза от Клопотенко — сколько стоит открыть свое заведение

22 января 2025 17:13
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Франшиза Beetroot от Клопотенко – сколько стоит и какие нужны инвестиции
Евгений Клопотенко с поварами на кухне. Фото: Ievgen Klopotenko/Facebook
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Известный кулинар Евгений Клопотенко вместе с соучредителем "Новой почты" Инной Поперешнюк запустили франшизу бистро украинской кухни Beetroot. Открыть заведение, концепция которого построена на основе кофейни "Інші", обойдется предпринимателям недешево.

Об этом говорится на официальном сайте гастрохолдинга "Інакші".

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Сколько стоит франшиза

Название Beetroot переводится как "свекла". По словам Евгения Клопотенко, он искал слово, которое бы одновременно рассказывало о еде и Украине за рубежом. Ведь на мировом рынке очень большая конкуренция, и именно международное сотрудничество больше всего интересует основателей.

Чтобы стать партнером и запустить собственный бизнес по франшизе, нужно собрать немалую сумму инвестиций. Финансовые затраты включают:

  • паушальный взнос (единоразовый платеж на старте) — 60 000 долларов;
  • общую сумму вложений в открытие (аренда, ремонт, закупка оборудования и т.д.) — от 100 000 долларов;
  • роялти (ежемесячные отчисления) — 5% от оборота.

При этом франчайзи обещают среднемесячный доход на уровне от 45 900 долларов, чистую ежемесячную прибыль — от 4 000 долларов, окупаемость инвестиций — от 24 до 32 месяцев, выход в точку безубыточности — с третьего месяца работы.

Что получат партнеры

За свои деньги предприниматели получат полное организационное сопровождение, которое включает анализ локального рынка для адаптации бизнес-модели, детальный финансовый план, юридические и налоговые консультации, настройку единой CRM-системы.

Команда сможет пройти обучение через автоматизированную FMS-платформу. Персонал узнает о стандартах работы бистро и требованиях к обслуживанию клиентов. А работникам на руководящих должностях придется пройти проверку знаний с помощью экзамена.

Клопотенко также обеспечит рекламное сопровождение, например, расскажет о заведении на собственных страницах в социальных сетях. Франчайзи предоставят макеты материалов, вывесок и брендированной продукции для продвижения бренда. Плюс в средствах массовой информации опубликуют статьи об открытии нового бистро.

В процессе деятельности партнеры смогут консультироваться по вопросам управления. Компания регулярно будет проводить курсы по повышению квалификации и мастер-классы для команды. Также заведение получит помощь с маркетинговым продвижением, в частности, с формированием глобальной концепции развития сети и ее адаптацией под локальный рынок.

Напомним, украинцы могут присоединиться к сети Lviv Croissants, приобретя франшизу. Это известный львовский бренд пекарен, представленный в 40 городах Украины. Чтобы открыть заведение, надо собрать деньги на паушальный взнос и запуск бизнеса. Плюс придется регулярно платить роялти.

Также мы писали, сколько стоит открыть франшизу Aroma Kava в Украине. Харьковский бренд, открытый в далеком 2014 году, расширился на всю территорию государства, а напитки настолько понравились гражданам, что превратили Aroma Kava в местный аналог Starbucks.

Евгений Клопотенко деньги рестораны бизнес финансы

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