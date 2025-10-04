Неудержимый курс евро в Украине — к каким изменениям готовиться в ближайшее время

Купюры евро. Фото: Unsplash

В начале октября 2025 года украинцам продают евро немного дешевле, чем в конце сентября. Это свидетельствует о нисходящем тренде, который может либо продолжиться, либо быстро нивелироваться. Возникает вопрос, к каким курсовым изменениям готовиться нашим гражданам в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будет с курсом евро в Украине на следующей неделе.

Курс евро в ближайшее время

Во второй половине сентября 2025 года зафиксировали небольшой восходящий тренд — официальный курс гривны к евро поднялся со среднего уровня 48,35 грн до 48,80 грн. Зато уже с начала октября на валютном рынке наблюдали нисходящую тенденцию: Национальный банк рассчитал курс 48,59 грн/евро на субботу, 4 октября.

Доктор экономических наук Алексей Плотников рассказал в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что подобная ситуация будет удерживаться в течение следующей недели. Евро немного ослабило позиции в паре с долларом, поэтому украинцы могут видеть снижение показателей в банковских учреждениях и обменниках.

"Пока ситуация контролируемая, стабильная и такая, что не дает каких-то оснований для пессимизма. По евро всегда идет много дискуссий западных специалистов. Однако вывод один — пока нет оснований считать, что валюта будет дешевле. За исключением ситуации, когда противоречия между США и ЕС будут решены", — рассказал Плотников.

Он предполагает колебания официального курса на уровне 48,50-49 грн/евро в ближайшее время. Такая ситуация зафиксируется на рынке при условии стабильного соотношения в главной валютной паре — от 1,16 до 1,19 долл./евро, как было в течение сентября. Но очередное решение Федеральной резервной системы США о снижении процентной ставки может спровоцировать укрепление евро.

Что будет с переводами в евро

Ранее мы рассказывали, что с 9 октября на территории еврозоны изменятся правила контроля банковских переводов SEPA. Все денежные отправления в евро будут подлежать обязательной проверке с помощью системы VoP.

Инициатор платежа до момента подтверждения операции будет получать оповещение о соответствии имени и фамилии получателя его номеру счета IBAN. Это должно снизить риски мошенничества и уменьшить количество ошибочных транзакций.

Всего возможны три результата проверки, которые будут отличаться по цветовым индикаторам: "совпадение данных" — зеленый, "почти совпадение" — желтый, "не совпадение" — красный. Нововведение распространится почти на все страны еврозоны, кроме Польши, Чехии, Венгрии и т.д. (государства, не перешедшие на евро как национальную валюту).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в ближайшее время девальвация гривны не предвидится, поскольку стабильность курса национальной валюты обеспечивают высокие золото-валютные резервы. Колебания возможны, но они не критичны для рынка.

Также мы писали, что украинцам советуют избавиться от фальшивой наличности и банкнот по 500 евро, сохраняя лишь купюры, имеющие коллекционную ценность. Иначе могут возникнуть проблемы с обменом или использованием.