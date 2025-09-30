Видео
Главная Экономика Проверки банковских переводов — что изменится с 9 октября в ЕС

Проверки банковских переводов — что изменится с 9 октября в ЕС

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 14:20
Банковские переводы — какие проверки начнутся в ЕС и к чему готовиться украинцам
Банковская карта. Фото: Pexels

На территории еврозоны вступят в силу новые правила по проверке банковских переводов SEPA, которые осуществляются по реквизитам IBAN. В октябре все денежные поступления будут подлежать обязательному контролю по системе VoP.

Об этом говорится в материале специализированного издания inPoland.

Читайте также:

Новые правила проверки переводов

Стандартные платежи в евро между банками стран ЕС осуществляются в пределах SEPA. Для уменьшения количества ошибочных транзакций и борьбы с мошенническими действиями с 9 октября будут введены дополнительные проверки с помощью VoP — системы контроля получателя платежа.

Предполагается, что в отправителя средств будет информация о соответствии имени и фамилии получателя его номеру счета IBAN. Для этого будет происходить поэтапная проверка данных, в частности:

  • пользователь вводит сведения о получателе в банковском приложении;
  • финучреждение отправляет эту информацию в банк получателя;
  • там проверяют, соответствует ли имя/фамилия другим данным, и присылают ответ;
  • пользователь получает уведомление о результате проверки и решает, продолжать ли операцию.

Всего возможны три результата, которые будут обозначаться разными цветными индикаторами: "совпадение данных" — зеленый, "почти совпадение" — желтый, "не совпадение" — красный. Даже если предупредительный сигнал окажется отрицательным, пользователь сможет отправить деньги, но на свой страх и риск, поскольку вернуть финансы в случае мошенничества или ошибочного счета будет непросто.

Где введут новые правила

Проверки будут касаться переводов только на территории еврозоны. То есть правила не распространятся на страны, не входящие в Европейский Союз, в частности Великобританию. Украина тоже избежит нововведений, однако наших граждан, проживающих в ЕС, изменения затронут.

Впрочем, для некоторых государств-членов введение проверок отсрочили до 9 июля 2027 года. Это касается стран, которые до сих пор не перешли на евро как национальную валюту (Польша, Чехия, Венгрия и т.д.).

И хотя контроль транзакций действительно уменьшит количество ошибочных денежных отправлений, он также приведет к появлению дополнительных шагов во время финансовых операций и потенциальных задержек платежей.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцы могут осуществлять денежные переводы с карты на карту в пределах установленного лимита. До 100 000 грн/мес. — для клиентов низкого риска, до 50 000 грн/мес. — для клиентов высокого риска.

Также мы писали, что валютные переводы в Украине разрешены только между родственниками, перечень которых определяет постановление НБУ. Нужно подтвердить родство документами — свидетельством о рождении или браке.

Европейский союз евро денежные переводы банковские карты проверки
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
