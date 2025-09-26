Какие переводы подпадают под финансовый мониторинг — суммы в 2025 году

Банковская карта и смартфон. Фото: Новини.LIVE

Украинцам нужно с осторожностью осуществлять переводы с карты на карту, поскольку некоторые рисковые операции могут привести к финансовому мониторингу. Чтобы избежать потенциальных проблем, в частности блокировки счета, следует подготовиться к банковской проверке.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Реклама

Читайте также:

Какие переводы в зоне риска

Финансовые учреждения не обращают внимание на обычные карточные транзакции, но только в пределах определенной минимальной суммы. Зона безопасности для клиентов банков определяется лимитом до 30 000 грн в месяц — такие операции обычно не вызывают дополнительных вопросов и не становятся основанием для проведения мониторинга.

Зато диапазон от 30 000 до 400 000 грн в месяц — это зона возможных банковских проверок. Если клиентские операции характеризуются нетипичными признаками или не соответствуют привычному профилю деятельности, учреждение, скорее всего, инициирует дополнительный контроль.

Начиная с суммы 400 000 грн в месяц, транзакции автоматически попадают под обязательный финансовый мониторинг. Банки требуют документы в подтверждение происхождения средств, а отказ их предоставить или отсутствие нужных сведений может стать причиной блокировки счета.

Кто имеет повышенный риск проверок

Существуют также дополнительные факторы риска, кроме суммы переводов, которые учитывают при оценке клиента. Один из весомых критериев — это тип деятельности. Под особое внимание банков попадают:

новые юридические лица (до года);

предприятия сферы азартных игр и развлечений;

компании-инкассаторы средств;

торговцы недвижимостью и драгоценными металлами;

провайдеры инвестиционных услуг.

Также в повышенном контроле нуждаются компании, занимающиеся производством/торговлей лекарствами, участвующие в государственных закупках, связанные с энергетическим сектором и добычей ресурсов.

Напомним, украинцев ждет важное финансовое нововведение в октябре 2025 года. Национальный банк запланировал постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек.

Также мы писали, что в Украине валютные переводы между родственниками регулирует постановление НБУ. В ПриватБанке их можно осуществить после подтверждения родства, отправив в онлайн-чат сканы соответствующих документов.