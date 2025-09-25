Главные финансовые нововведения октября — какие изменения коснутся каждого украинца

Банковская карта и смартфон. Фото: Новини.LIVE

Октябрь принесет украинцам несколько важных финансовых нововведений, которые коснутся переводов с карты на карту и использования оборотных монет. Стоит узнать, какие изменения принесет второй месяц осени 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о двух финансовых нововведениях октября, которые касаются каждого украинца.

Новые правила карточных переводов

В августе заработала система открытого банкинга, которая позволила финансовым учреждениям получать подробную информацию об участниках транзакций. Это поможет уменьшить уровень мошенничества и увеличить прозрачность платежных операций.

Имея техническую возможность отслеживать детали переводов, Национальный банк с 1 октября введет ряд требований для участников рынка. Согласно информации от юриста Богдана Янкива, нововведение предусматривает:

отображение в выписках полного юридического названия компании, которая получила платеж, вместо текущих общих кодов или аббревиатур;

указание до момента отправки денег персональных данных (ФИО) и номера счета получателя, независимо от банка-эмитента карты;

ужесточение требований к платежным документам с целью минимизации случаев искажения информации или мошеннических действий;

предоставление эквайрами (компании, обрабатывающие карточные платежи) полного наименования до подтверждения транзакции.

Изменения принесут конкретную выгоду украинцам и реально повлияют на пользование банковскими услугами. Во-первых, будет упрощена идентификация операций благодаря понятной информации о контрагентах. Во-вторых, удастся избежать путаницы при оплате жилищно-коммунальных услуг. В-третьих, уменьшится риск финансовых ошибок.

Изъятие копеек из обращения

Второе нововведение октября касается наличных операций. Национальный банк Украины принял решение начать процесс постепенного изъятия из обращения монет номиналом 10 копеек. Хотя они останутся действительным платежным средством и будут доступны для расчетов за товары/услуги.

"Банки не будут выдавать из касс такие монеты по всем видам наличных операций. НБУ не будет чеканить монеты номиналом 10 копеек и прекратит подкрепление ими касс банков для пополнения наличного обращения", — констатировал регулятор.

Иными словами, украинцы смогут использовать копейки для оплаты товаров в магазинах, а кассиры будут выдавать ими сдачу. Однако выпуск новых тиражей и подкрепление банковских касс больше не будет происходить. Со временем монеты вообще потеряют свою платежеспособность и станут в один ряд с номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ разрешил почтовым операторам осуществлять трансграничные переводы для уплаты пошлин США после отмены льготы на посылки стоимостью до 800 долларов. Изменения начали действовать с 18 сентября 2025 года.

Также мы писали, что Национальный банк выставил на продажу золотую памятную монету номиналом 200 гривен, посвященную поэту Тарасу Шевченко. Цена составляет более 90 000 грн, а количество лимитировано.