Головні фінансові нововведення жовтня — які зміни торкнуться кожного українця

Жовтень принесе українцям кілька важливих фінансових нововведень, які торкнуться переказів з картки на картку і використання обігових монет. Варто дізнатися, які зміни принесе другий місяць осені 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про два фінансові нововведення жовтня, які стосуються кожного українця.

Нові правила карткових переказів

У серпні запрацювала система відкритого банкінгу, яка дозволила фінансовим установам отримувати детальну інформацію про учасників транзакцій. Це допоможе зменшити рівень шахрайства і збільшити прозорість платіжних операцій.

Маючи технічну можливість відстежувати деталі переказів, Національний банк із 1 жовтня запровадить низку вимог для учасників ринку. Згідно з інформацією від юриста Богдана Янківа, нововведення передбачає:

відображення у виписках повної юридичної назви компанії, яка отримала платіж, замість поточних загальних кодів чи абревіатур;

вказання до моменту відправлення коштів персональних даних (ПІБ) і номера рахунку отримувача, незалежно від банку-емітента картки;

посилення вимог до платіжних документів з метою мінімізації випадків спотворення інформації чи шахрайських дій;

надання еквайрами (компанії, що обробляють карткові платежі) повного найменування до підтвердження транзакції.

Зміни принесуть конкретну вигоду українцям і реально вплинуть на користування банківськими послугами. По-перше, буде спрощена ідентифікація операцій завдяки зрозумілій інформації про контрагентів. По-друге, вдасться уникнути плутанини при оплаті житлово-комунальних послуг. По-третє, зменшиться ризик фінансових помилок.

Вилучення копійок з обігу

Друге нововведення жовтня стосується готівкових операцій. Національний банк України ухвалив рішення почати процес поступового вилучення з обігу монет номіналом 10 копійок. Хоча вони залишаться дійсним платіжним засобом і будуть доступні для розрахунків за товари/послуги.

"Банки не видаватимуть із кас такі монети за всіма видами готівкових операцій. НБУ не карбуватиме монети номіналом 10 копійок і припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу", — констатував регулятор.

Іншими словами, українці зможуть використовувати копійки для оплати товарів у магазинах, а касири будуть видавати ними решту. Проте випуск нових тиражів і підкріплення банківських кас більше не відбуватиметься. З часом монети взагалі втратять свою платоспроможність і стануть в один ряд із номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ дозволив поштовим операторам здійснювати транскордонні перекази для сплати мит США після скасування пільги на посилки вартістю до 800 доларів. Зміни почали діяти з 18 вересня 2025 року.

Також ми писали, що Національний банк виставив на продаж золоту пам’ятну монету номіналом 200 гривень, присвячену поету Тарасу Шевченку. Ціна становить понад 90 000 грн, а кількість лімітована.