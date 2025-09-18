НБУ пом'якшив валютні обмеження — що зміниться для бізнесу та українців за кордоном

Будівля Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України ухвалив рішення щодо пом’якшення валютних обмежень для операторів поштового зв’язку, зокрема Укрпошти та інших компаній. Це стало необхідністю з огляду на призупинення безмитного режиму для товарів, які надсилаються у США.

Про це розповіла пресслужба НБУ на офіційному сайті.

Що зміниться для бізнесу

Пом’якшення валютних обмежень спрямоване на підтримку діяльності малого бізнесу та українців, які мешкають за кордоном. Віднедавна в США скасували пільговий безмитний режим для посилок вартістю до 800 доларів, що зумовило необхідність сплати нових тарифів на імпорт буквально для всіх поштових відправлень.

"Національний банк дає змогу операторам поштового зв’язку та міжнародним транспортним перевізникам здійснювати з 18 вересня 2025 року транскордонні перекази з метою сплати митних платежів, кінцевими отримувачами яких є митні / податкові органи США", — зазначили в НБУ.

Плюс регулятор уточнив зміни щодо лімітів для операцій клієнта за межами України з рахунків у гривнях і з використанням особистих/корпоративних електронних платіжних засобів. Йдеться про ліміти залежно від статусу фізичної особи, яка одночасно володіє рахунками для ведення підприємницької діяльності та особистих потреб.

В Національному банку уточнили, що нововведення не вплинуть на курсову динаміку та рівень міжнародних резервів. Вони набирають чинності з 18 вересня 2025 року.

Тарифні пільги для посилок

Скасування правила de minimis — звільнення від тарифів на імпорт посилок вартістю до 800 доларів — набуло чинності 29 серпня у США. Нововведення торкнулося мільйонів людей по всьому світу, які відправляли невеликі вантажі родичам в Америку чи продавали товари.

Як результат — українські поштові оператори попередили клієнтів про зміни у власних тарифах. Зокрема вартість доставки посилок Укрпоштою зросла в середньому на 1,5-3 долари, залежно від категорії та ваги відправлення. Плюс адресати у США зобов’язані сплачувати 10% мита, якщо цього не зробить відправник.

Клієнтам Нової пошти також потрібно покривати 10% від вартості товарів, отримувачам — додатково сплачувати митно-брокерські збори (від 25 доларів за одне відправлення).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, НБУ планує розпочати поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Процес запуститься з 1 жовтня 2025 року. Він передбачає припинення карбування і підкріплення монетами кас банків.

Також ми писали, що з 1 грудня 2025 року НБУ планує запровадити трекінг платежів у СЕП: кожна транзакція матиме унікальний номер UETR. Клієнти зможуть бачити всі етапи переказу та причини його відхилення.