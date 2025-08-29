Відео
Україна
В Україні може з'явитися новий трекінг-сервіс — що планує НБУ

В Україні може з’явитися новий трекінг-сервіс — що планує НБУ

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 10:05
НБУ планує запровадити трекінг-сервіс — що це дасть українцям і коли чекати змін
Будівля Національного банку. Фото: НБУ/Flickr

Національний банк України планує запровадити нові правила здійснення переказів у Системі електронних платежів (СЕП). З 1 грудня 2025 року, за умови підтримання пропозиції, клієнти зможуть контролювати проходження транзакцій за допомогою трекінг-сервісу.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.



Сервіс відстеження платежів

Нацбанк хоче зобов’язати учасників СЕП — банки та небанківські фінансові установи — інформувати клієнтів про статус операцій від моменту відправлення коштів до зарахування. Це відбуватиметься за допомогою присвоєння транзакціям унікальних ідентифікаційних номерів UETR.

Українці дізнаватимуться про всі етапи виконання операції та причини її відхилення іншим учасником СЕП. Таке нововведення підвищить прозорість розрахунків, наблизить українську платіжну інфраструктуру до європейських стандартів і збільшить довіру громадян до фінансової системи.

Національний банк опублікував проєкт постанови "Про внесення змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті". Учасники обговорення можуть надсилати зауваження і пропозиції до 4 вересня 2025 року.

Які перекази не оподатковуються

Раніше ми розповідали, що не всі грошові перекази з картки на картку вважаються доходом. Повний список виключень міститься у статті 165 Податкового кодексу України. Серед основних платежів такі:

  • фінансова допомога УБД, військовим і членам їх родин;
  • повернення боргу;
  • відправлення між близькими родичами (першого та другого ступеня споріднення);
  • пенсійні виплати;
  • аліменти;
  • стипендії;
  • відсотки за державні облігації;
  • страхові виплати;
  • кошти від продажу вторинної сировини;
  • перекази з рахунку ФОП на особисту картку.

Якщо транзакцію визнають доходом, то його необхідно задекларувати та оподаткувати за ставками 18% ПДФО плюс 5% військового збору. В Україні існує загальне правило: будь-який переказ вважається доходом, окрім випадків, прямо передбачених законодавством.

 Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Національний банк призупинив випуск купюр номіналом 100 та 200 гривень. Причина — великі запаси готівкових грошей, які встигли надрукувати кілька років тому. В разі дефіциту обігових банкнот регулятор відновить випуск.

Також ми писали, що у 2025 році українці стали активніше користуватися картками для безготівкових платежів. За перше півріччя суми операцій зросли більш ніж на 11%. Кількість транзакцій переважала у торговельній/сервісній мережах.

НБУ гроші банки грошові перекази платіжні системи
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
