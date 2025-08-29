Видео
Главная Экономика В Украине может появиться трекинг-сервис — что планирует НБУ

В Украине может появиться трекинг-сервис — что планирует НБУ

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 10:05
НБУ планирует ввести трекинг-сервис — что это даст украинцам и когда ждать изменений
Здание Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины планирует ввести новые правила осуществления переводов в Системе электронных платежей (СЭП). С 1 декабря 2025 года, при условии поддержания предложения, клиенты смогут контролировать прохождение транзакций с помощью трекинг-сервиса.

Об этом говорится на официальном сайте НБУ.

Читайте также:

Сервис отслеживания платежей

Нацбанк хочет обязать участников СЭП — банки и небанковские финансовые учреждения — информировать клиентов о статусе операций от момента отправки денег до зачисления. Это будет происходить с помощью присвоения транзакциям уникальных идентификационных номеров UETR.

Украинцы будут узнавать обо всех этапах выполнения операции и причинах ее отклонения другим участником СЭП. Такое нововведение повысит прозрачность расчетов, приблизит украинскую платежную инфраструктуру к европейским стандартам и увеличит доверие граждан к финансовой системе.

Национальный банк опубликовал проект постановления "О внесении изменений в Инструкцию о выполнении межбанковских платежных операций в Украине в национальной валюте". Участники обсуждения могут присылать замечания и предложения до 4 сентября 2025 года.

Какие переводы не облагаются налогом

Ранее мы рассказывали, что не все денежные переводы с карты на карту считаются доходом. Полный список исключений содержится в статье 165 Налогового кодекса Украины. Среди основных платежей такие:

  • финансовая помощь УБД, военным и членам их семей;
  • возврат долга;
  • отправления между близкими родственниками (первой и второй степени родства);
  • пенсионные выплаты;
  • алименты;
  • стипендии;
  • проценты за государственные облигации;
  • страховые выплаты;
  • средства от продажи вторичного сырья;
  • переводы со счета ФЛП на личную карточку.

Если транзакцию признают доходом, то его необходимо задекларировать и обложить налогом по ставкам 18% НДФЛ плюс 5% военного сбора. В Украине существует общее правило: любой перевод считается доходом, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Национальный банк приостановил выпуск купюр номиналом 100 и 200 гривен. Причина — большие запасы наличных денег, которые успели напечатать несколько лет назад. В случае дефицита оборотных банкнот регулятор возобновит выпуск.

Также мы писали, что в 2025 году украинцы стали активнее пользоваться карточками для безналичных платежей. За первое полугодие суммы операций выросли более чем на 11%. Количество транзакций преобладало в торговой/сервисной сетях.

НБУ деньги банки денежные переводы платежные системы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
