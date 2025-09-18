НБУ смягчил валютные ограничения — что изменится для бизнеса и украинцев за рубежом

Здание Национального банка. Фото: НБУ/Flickr

Национальный банк Украины принял решение о смягчении валютных ограничений для операторов почтовой связи, в частности Укрпошты и других компаний. Это стало необходимостью, учитывая приостановление беспошлинного режима для товаров, которые направляются в США.

Об этом рассказала пресс-служба НБУ на официальном сайте.

Что изменится для бизнеса

Смягчение валютных ограничений направлено на поддержку деятельности малого бизнеса и украинцев, проживающих за рубежом. С недавних пор в США отменили льготный беспошлинный режим для посылок стоимостью до 800 долларов, что обусловило необходимость уплаты новых тарифов на импорт буквально для всех почтовых отправлений.

"Национальный банк позволяет операторам почтовой связи и международным транспортным перевозчикам осуществлять с 18 сентября 2025 года трансграничные переводы с целью уплаты таможенных платежей, конечными получателями которых являются таможенные/налоговые органы США", — отметили в НБУ.

Плюс регулятор уточнил изменения относительно лимитов для операций клиента за пределами Украины со счетов в гривнах и с использованием личных/корпоративных электронных платежных средств. Речь идет о лимитах в зависимости от статуса физического лица, что одновременно владеет счетами для ведения предпринимательской деятельности и личных нужд.

В Национальном банке уточнили, что нововведения не повлияют на курсовую динамику и уровень международных резервов. Они вступают в силу с 18 сентября 2025 года.

Тарифные льготы для посылок

Отмена правила de minimis — освобождение от тарифов на импорт посылок стоимостью до 800 долларов — вступило в силу 29 августа в США. Нововведение коснулось миллионов людей по всему миру, которые отправляли небольшие грузы родственникам в Америку или продавали товары.

Как результат — украинские почтовые операторы предупредили клиентов об изменениях в собственных тарифах. В частности стоимость доставки посылок Укрпоштой выросла в среднем на 1,5-3 доллара, в зависимости от категории и веса отправления. Плюс адресаты в США обязаны платить 10% пошлины, если этого не сделает отправитель.

Клиентам Новой почты тоже надо покрывать 10% от стоимости товаров, получателям — дополнительно платить таможенно-брокерские сборы (от 25 долларов за одно отправление).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, НБУ планирует начать постепенное изъятие из наличного обращения монет номиналом 10 копеек. Процесс запустится с 1 октября 2025 года. Он предусматривает прекращение чеканки и подкрепления монетами касс банков.

Также мы писали, что с 1 декабря 2025 года НБУ планирует ввести трекинг платежей в СЭП: каждая транзакция будет иметь уникальный номер UETR. Клиенты смогут видеть все этапы перевода и причины его отклонения.