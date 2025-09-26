Відео
Головна Економіка Перекази з карти на карту — які операції банк точно перевірить

Перекази з карти на карту — які операції банк точно перевірить

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 10:05
Які перекази підпадають під фінансовий моніторинг — суми у 2025 році
Банківська карта і смартфон. Фото: Новини.LIVE

Українцям варто з обережністю здійснювати перекази з карти на карту, оскільки деякі ризикові операції можуть призвести до фінансового моніторингу. Щоб уникнути потенційних проблем, зокрема блокування рахунку, слід підготуватися до банківської перевірки.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Читайте також:

Які перекази в зоні ризику

Фінансові установи не звертають увагу на звичайні карткові транзакції, але тільки в межах визначеної мінімальної суми. Зона безпеки для клієнтів банків визначається лімітом до 30 000 грн на місяць — такі операції зазвичай не викликають додаткових питань і не стають підставою для проведення моніторингу.

Натомість діапазон від 30 000 до 400 000 грн на місяць — це зона можливих банківських перевірок. Якщо клієнтські операції характеризуються нетиповими ознаками або не відповідають звичному профілю діяльності, установа, швидше за все, ініціює додатковий контроль.

Починаючи з суми 400 000 грн на місяць, транзакції автоматично потрапляють під обов’язковий фінансовий моніторинг. Банки вимагають документи на підтвердження походження коштів, а відмова їх надати чи відсутність потрібних відомостей може стати причиною блокування рахунку.

Хто має підвищений ризик перевірок

Існують також додаткові фактори ризику, окрім суми переказів, які враховуються при оцінці клієнта. Один із вагомих критеріїв — це тип діяльності. Під особливу увагу банків потрапляють:

  • новостворені юридичні особи (до року);
  • підприємства сфери азартних ігор та розваг;
  • компанії-інкасатори коштів;
  • торговці нерухомістю та дорогоцінними металами;
  • провайдери інвестиційних послуг.

Також підвищеного контролю потребують компанії, що займаються виробництвом/торгівлею ліками, беруть учать у державних закупівлях, пов’язані з енергетичним сектором і видобутком ресурсів.

Нагадаємо, українців чекає важливе фінансове нововведення у жовтні 2025 року. Національний банк запланував поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок.

Також ми писали, що в Україні валютні перекази між родичами регулює постанова НБУ. В ПриватБанку їх можна здійснити після підтвердження спорідненості, надіславши в онлайн-чат скани відповідних документів.

гроші банки грошові перекази банківські карти фінансовий моніторинг
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
